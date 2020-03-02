Євробачення-2020: сербський гурт Hurricane представив пісню «Hasta La Vista»

Вже стало відомо, що Сербію на конкурсі Євробачення-2020 представить група Hurricane з піснею «Hasta La Vista». У складі групи три яскраві дівчини – Ксенія Кнежевич, Саня Вучич і Івана Ніколіч. Подробиці – далі в матеріалі!

Зовсім недавно Сербія провела національний відбір на конкурс пісні Євробачення-2020. Переможцем стала група Hurricane.

Hurricane в перекладі з англійської – ураган. Він підніметься під сербським прапором на конкурсі Євробачення-2020: дівоча група заспіває пісню Hasta La Vista в Роттердамі. Відомо, що пісня групи зібрала вже понад 600 000 переглядів в YouТube!



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