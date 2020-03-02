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Євробачення-2020: Сербія визначилася з представником

02.03.2020

Сербію на конкурсі Євробачення-2020 представить група Hurricane з піснею «Hasta La Vista». У складі групи три дівчини – Ксенія Кнежевич, Саня Вучич і Івана Ніколіч. Подробиці – далі в матеріалі!

Цими вихідними Сербія провела національний відбір на конкурс пісні Євробачення-2020. Вчора, 1 березня, 12 учасників, які пройшли з двох півфінальних турів в п’ятницю і суботу, вийшли на сцену, щоб боротися за квиток в Роттердам. І переможцем стала група Hurricane!

Hurricane в перекладі з англійської – ураган. Він підніметься під сербським прапором на конкурсі Євробачення-2020: дівоча група заспіває пісню «Hasta La Vista» в Роттердамі.

Про групу

Ксенія Кнежевич, Івана Ніколіч і Саня Вучич – це Hurricanе. Група, створена в 2017 році. Дівчата мають унікальні стилями і характерами, а також ідеальними гармоніями, які звучать в ефірі радіостанцій по всьому світу!

Саня Вучич – відома співачка. Вона найбільш відома тим, що представляла Сербію на Євробаченні в 2016 році зі своєю піснею «Goodbye» (Shelter), де зайняла 18 місце.

Ксенія Кнежевич – співачка чорногорського походження. Відома як бек-вокалістка свого батька Кнез, який представляв Чорногорію на Євробаченні-2015 з піснею «Adio».

Івана Ніколіч – професійна танцівниця. Свою співочу кар’єру вона розпочала в 2016 році.

Більше на тему: Євробачення-2020: Литва представила свого конкурсанта

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