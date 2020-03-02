Євробачення-2020: румунська співачка Roxen представила пісню «Alcohol You»

Ще два тижні тому 20-річна Роксен була обрана, щоб представляти Румунію на Євробаченні-2020. Сьогодні прийшов час дізнатися, яку пісню Roxen виконає на конкурсі Євробачення-2020. Детальніше – далі в матеріалі!

Румунія кілька днів тому показала свою пісню для Роттердаму. Раніше Roxen була обрана телекомпанією TVR за порадою експертного комітету, який аналізував потенційних артистів на основі вокальних здібностей, артистичного виконання, музичної емпатії і виразності.

Обрана пісня «Alcohol You», була написана Брайаном Айзеком і Вікі Редом.

Відомо, що Роксен – 20-річна виконавиця, яка представлятиме свою країну на міжнародному пісенному конкурсі в Роттердамі, Нідерланди.

Дівчина перемогла в таборі авторів пісень, організованому громадською мовною компанією TVR у співпраці з музичним лейблом Global Records.

Ще з дитинства Роксен знала, що присвятить своє життя музиці. Дівчина почала співати з семи років, вона виграла кілька музичних конкурсах. Сьогодні Роксен є однією з найпопулярніших виконавиць в Румунії. Її композиції набирають більше 9 мільйонів переглядів в YouTube.



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