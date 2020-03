Громадський мовник C1R обрав панк-поп-рейв-гурт Little Big представником Росії на Євробаченні 2020 у Роттердамі. Little Big виступить у першій половині першого півфіналу 12 травня.

Конкурсна пісня гурту буде оголошена найближчим часом, оскільки термін подання заявок спливає вже 9 березня.

Про Little Big

Little Big походить з Петербурга і складається з членів Іллі Прусікіна, Соні Таюрської, Антона Ліссова та Сергія Макарова. Гурт створює потужну панк-поп-рейв музику і нині запалює європейські танцполи.



Little Big відомий такими вірусними піснями, як Skibidi. Сингл став миттєвою світовою сенсацією, набравши 23 мільйони переглядів на YouTube всього за 1 тиждень. На момент написання статті відеоролик досяг понад 362 мільйони переглядів.



Популярність Little Big продовжувала зростати після випуску пісні I’m ok, яка стала одним із найпопулярніших мемів TikTok у всьому світі.

Більше на тему: Євробачення-2020: Азербайджан визначився з представником

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ