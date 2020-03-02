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Євробачення-2020: Молдова визначилася з представником
Молдову на конкурсі Євробачення-2020 представить Наталія Гордієнко з піснею «Prison», яка перекладається як «В’язниця». Подробиці – далі в матеріалі!
Кілька днів тому стало відомо, що в Роттердамі Молдову представлятиме Наталія Гордієнко. Співачка виграла Нацвідбір, тому була запрошена представляти країну на конкурсі Євробачення-2020. Вона виконає пісню «Prison» у другому півфіналі 14 травня.
З 2005 року Наталя є солісткою групи Millennium. У тому ж році вони посіли третє місце в національному відборі Молдови на конкурсі пісні Євробачення. Рік по тому Наталя знову брала участь в конкурсі. Разом з Arsenium вона заспівала пісню «Loca», і вони зайняли 20 місце в фіналі.
Відомо, що 20 учасників взяли участь у фіналі «O Melodie Pentru Europa» – національному відборі Молдови на Євробачення. У цьому списку – кілька відомих осіб, знайомих фанатам Євробачення.
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