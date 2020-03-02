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Євробачення-2020: Хорватія визначилася з представником
02.03.2020
Хорватію на конкурсі Євробачення-2020 представить Дамір Кеджо з піснею «Divlji Vjetre». Подробиці – далі в матеріалі!
Залишивши позаду 15 інших учасників, Дамір Кеджо виграв національний відбір Хорватії «Дора-2020».
Дамір заспіває пісню «Divlji Vjetre» у другій половині першого півфіналу в Роттердамі 12 травня.
Дамір Кеджо – хорватський співак, переможець конкурсу молодих виконавців Нова хвиля в 2015 році.
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