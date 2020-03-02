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Євробачення-2020: грецька співачка Стефанія Ліберакакіс представила пісню «SUPERG!RL»

02.03.2020

Днями грецька виконавиця і представниця країни на конкурсі Євробачення-2020 випустила відеокліп на пісню «SUPERG!RL». Подробиці – далі в матеріалі!

Вчора Грецька громадська телекомпанія ERT представила свою пісню і музичне відео «SUPERG!RL» для своєї 17-річної представниці на Євробаченні-2020 року – Стефанії Ліберакакіс.

Грецька громадська телекомпанія описує пісню «SUPERG!RL» як сучасну естрадну поп-композицію з етнічними елементами. Стефанія виступить з цією піснею вже 14 травня в першій половині другого півфіналу.

Про що пісня Стефанії?

«SUPERG!RL» мотивує підлітків вірити в себе і слідувати своїм мріям. Ця пісня розповідає про власний досвід Стефанії, коли вона поєднувала студентство з мрією про спів.

Відомо, що Стефанія Ліберакакіс народилася в грудні 2002 року в Утрехті, в Нідерландах, проте вже багато років відома своїм шанувальникам як Стефанія.

Раніше греко-нідерландська співачка і актриса представляла Нідерланди на дитячому конкурсі пісні Євробачення в 2016 році в складі жіночої групи «Kisses».

Більше на тему: Євробачення-2020: Литва представила свого конкурсанта

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