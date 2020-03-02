Білорусь на конкурсі Євробачення-2020 представить дует VAL з піснею «Da Vidna». VAL складається з пари Валерії Грибусової і Влада Пашкевича. Подробиці – далі в матеріалі!

Зовсім недавно, під час національного відбору в Мінську, Білорусь вирішила, що дует VAL з піснею «Da Vidna» представить їх на Євробаченні-2020 в Роттердамі. VAL виступить в першій половині першого півфіналу 12 травня.

Про дует

VAL – це дует, що складається з пари Валерії Грибоусової і Влада Пашкевича. Вони експериментують з такими жанрами, як хаус, R & B, поп і хіп-хоп. З моменту виходу першого синглу «Who Are You», пара розширює межі своєї музики і виступів.

Солістка, композитор і танцівниця Валерія Грибусова раніше перемагала в конкурсі «Слов’янський базар».

Влад Пашкевич – музичний продюсер, автор пісень і мультиінструменталіст. Його продюсерська студія ToneTwins випустила білоруську пісню «Story Of My Life» для Navi Band на Євробачення-2017.

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