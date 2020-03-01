«Слідство ведуть екстрасенси»: якого вбитого хлопчика оплакувала жорстоко вбита дівчина?

Експерти проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Жанна Шулакова та Хаял Алекперов розслідували страшну справу молодої дівчини Яни. Але які факти з вбивства дівчини шокували ясновидців? Та яка гірка правда відкрилася в кінці випуску? Читайте просто зараз!

Влітку минулого року Жанна Шевченко з Харкова поховала свою єдину доньку Яну. Дівчині було 26. Її жорстоко вбили, а тіло молодої дівчини прикопали у лісосмузі. За цей злочин правоохоронці затримали місцевого підлітка Данила. Його поліціянтам видав свідок. Однак після арешту парубка дух загиблої чомусь став являтися своїм рідним у снах і наяву.

Сім’я дівчини просить з’ясувати екстрасенсів, чому приходить дух Яни – можливо, хоче щось розповісти про своє жорстоке вбивство? Тоді за справу взялися кращі екстрасенси країни – Хаял Алекперов та Жанна Шулакова. Налаштовуючись на загиблу дівчину, азербайджанському екстрасенсу наснився дивний сон. Він побачив Яну в кімнаті, схожій на клітку, з якої дівчина не може вийти. І почув шепіт загиблої, з якого зрозумів тільки слова «не вбивця». Екстрасенси припускають, що, можливо, правоохоронці затримали не того, й вирішують одразу ж це перевірити. Та дух Яни повідомив екстрасенсам, що помилки не було, і за ґратами таки юнак, який її вбив. Та у цей час Жанна Шулакова відчуває присутність ще одного духа.

Виявилося, це чотирнадцятирічна дівчина на ім’я Валерія. Юна гімнастка, яку вбили за кілька місяців до загибелі Яни. У злочині підозрюють коханого Валерії. Однак, він не визнає своєї провини. Почерк обох убивств здається екстрасенсам схожим. І вони навіть припускають, що можливо обидва вбивства – справа рук підлітка, який позбавив життя Яну. Втім виявилося, що це хибна версія. І дух дівчини-гімнастки прийшов лише тому, аби через екстрасенсів звернутися до своєї мами. Хаял Алекперов і Жанна Шулакова продовжуть шукати причину, яка тримає дух Яни на цьому світі.

Азербайджанський ясновидець бачить видіння з жінкою, яка шепоче дивні слова над ямою з покійною Яною. А тому вирішує поїхати на місце, де знайшли прикопаним тіло загиблої. Жанна Шулакова намагається знайти відповідь у минулому дівчини й налаштовується на її особисті речі. Якоїсь миті Хаял Алекперов бачить ряд дивних видінь, що штовхають його до шокуючої версії – вбивство Яни схоже на окультне. А найстрашніше – на руках її вбивці є ще чиясь кров! Харківська відьма у цю ж мить відчуває, що Яна оплакувала якогось вбитого хлопчика, про якого рідні дівчини не знають.

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