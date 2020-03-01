Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

«Слідство ведуть екстрасенси»: якого вбитого хлопчика оплакувала жорстоко вбита дівчина?

01.03.2020

Експерти проєкту «Слідство ведуть екстрасенси»  Жанна Шулакова та Хаял Алекперов розслідували страшну справу молодої дівчини Яни. Але які факти з вбивства дівчини шокували ясновидців? Та яка гірка правда відкрилася в кінці випуску? Читайте просто зараз!

Влітку минулого року Жанна Шевченко з Харкова поховала свою єдину доньку Яну. Дівчині було 26. Її жорстоко вбили, а тіло молодої дівчини прикопали у лісосмузі. За цей злочин правоохоронці затримали місцевого підлітка Данила. Його поліціянтам видав свідок. Однак після арешту парубка дух загиблої чомусь став являтися своїм рідним у снах і наяву. 

Сім’я дівчини просить з’ясувати екстрасенсів, чому приходить дух Яни – можливо, хоче щось розповісти про своє жорстоке вбивство? Тоді за справу взялися кращі екстрасенси країни – Хаял Алекперов та Жанна Шулакова. Налаштовуючись на загиблу дівчину, азербайджанському екстрасенсу наснився дивний сон. Він побачив Яну в кімнаті, схожій на клітку, з якої дівчина не може вийти. І почув шепіт загиблої, з якого зрозумів тільки слова «не вбивця». Екстрасенси припускають, що, можливо, правоохоронці затримали не того, й вирішують одразу ж це перевірити. Та дух Яни повідомив екстрасенсам, що помилки не було, і за ґратами таки юнак, який її вбив. Та у цей час Жанна Шулакова відчуває присутність ще одного духа.

Виявилося, це чотирнадцятирічна дівчина на ім’я Валерія. Юна гімнастка, яку вбили за кілька місяців до загибелі Яни. У злочині підозрюють коханого Валерії. Однак, він не визнає своєї провини. Почерк обох убивств здається екстрасенсам схожим. І вони навіть припускають, що можливо обидва вбивства – справа рук підлітка, який позбавив життя Яну. Втім виявилося, що це хибна версія. І дух дівчини-гімнастки прийшов лише тому, аби через екстрасенсів звернутися до своєї мами. Хаял Алекперов і Жанна Шулакова продовжуть шукати причину, яка тримає дух Яни на цьому світі. 

Азербайджанський ясновидець бачить видіння з жінкою, яка шепоче дивні слова над ямою з покійною Яною. А тому вирішує поїхати на місце, де знайшли прикопаним тіло загиблої. Жанна Шулакова намагається знайти відповідь у минулому дівчини й налаштовується на її особисті речі. Якоїсь миті Хаял Алекперов бачить ряд дивних видінь, що штовхають його до шокуючої версії – вбивство Яни схоже на окультне. А найстрашніше – на руках її вбивці є ще чиясь кров! Харківська відьма у цю ж мить відчуває, що Яна оплакувала  якогось вбитого хлопчика, про якого рідні дівчини не знають.

Більше на тему: Що таке карма і як її очистити: коментар Олени Курилової

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить