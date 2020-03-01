Гороскоп на тиждень з 2 по 8 березня 2020 року розповість, як провести цей тиждень незабутньо! Всесвіт не випадково подає нам знаки, головне навчитися їх помічати. Якою буде прийдешні сім днів? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 2 по 8 лютого 2020 роки від експертів проекту «Слідство ведуть екстрасенси».

Гороскоп на тиждень – Овни

Якщо Овни хочуть отримати якомога більше користі з цього тижня, то почніть відходити від старих знайомств і почніть заводити нові. Розлучатися з минулим завжди складно, але потрібно вміти відпускати. Без втрат не буває перемог. У кінці тижня ви зможете визначитися з ким прийшов час попрощатися, щоб рухатися далі.

Гороскоп на тиждень – Тельці

Минулий тиждень зовсім вимотав Тельців. Зірки вірять у силу вашого духу. Ближче до середини тижня всі випробування долі підійдуть до логічного завершення. Ясна річ, що відійти від пережитого буде не просто. Постарайтеся на вихідних відволіктися і поповнити запас позитивних емоцій провівши вечір з близькими.

Гороскоп на тиждень – Близнюки

На початку тижня у Близнюків очікується приплив позитивної енергії. Доля прихильна до вас і даруватиме багато подарунків. Один за іншим, вони будуть окриляти вас до небес, але не втрачайте пильність! Заздрісники не дрімають. Кінець тижня ознаменується вашим успіхом на роботі і приємною новиною від близької людини.

Гороскоп на тиждень – Раки

Бурхлива фантазія і пристрасть до перебільшень – ворог Раків на цьому тижні. Креативне мислення це добре, але тільки коли воно спрямоване у правильне русло. Сконцентруйтеся на роботі. А на вихідних подумайте про способи реалізації ваших планів на майбутнє. Не забувайте, що все велике і масштабне, колись починалося з малого.

Гороскоп на тиждень – Леви

Вже з понеділка Леви нарешті почнуть цінувати все те, що їх оточувало вже довгий час. Ваше життя завжди було наповнене гармонією, підтримкою і дуже привабливими людьми. У кінці тижня Левам все ж доведеться випустити кігті та поборотися за місце під сонцем. Не переживайте, вам вдасться вийти переможцем.

Гороскоп на тиждень – Діви

Діви на цьому тижні попрацюють на славу і зможуть сміливо просити підвищення. Ви зможете завершити всі незакінчені справи. Складіть план дій і дотримуйтесь його. Тільки так ви зробите все, що запланували і навіть більше. А вже на вихідних вас чекає довгоочікуваний і заслужений відпочинок. Насолоджуйтеся ним.

Гороскоп на тиждень – Терези

У середині тижня Терезам варто звернути особливу увагу на своє здоров’я. Нестабільна погода і велике навантаження на роботі виснажили вас. Постарайтеся правильно харчуватися і нормалізувати графік сну. Вихідні Терезам варто провести зі своєю родиною.

Гороскоп на тиждень – Скорпіони

Цей тиждень для Скорпіонів буде не зовсім вдалим. Не впадайте у відчай. Можливість, що вам вдасться втілити у життя всі свої плани все ж є. Незважаючи на те, що на цьому тижні на роботі ви буквально будете жити, на вихідних з’явиться час щоб розслабитися і гарненько відпочити.

Гороскоп на тиждень – Стрільці

На цьому тижні Стрільці дуже сильно втомилися від рутини. Щоб прийти у норму, запишіться в спортзал, або просто почніть бігати ввечері. Це допоможе Стрільцям по-новому подивитися на існуючі проблеми, навколишній світ і залучити позитивні зміни в житті. Вихідні ж проведіть в компанії друзів, яких давно не бачили.

Гороскоп на тиждень – Козероги

На цьому тижні Козерогам пора зважитися на рішучий крок і змінити своє життя. Ви занадто довго займалися справою, яка вас мало того, що не приваблює, так ще і не приносить бажаний прибуток. Успішне майбутнє не за горами. Зірки впевнені, що ви заслуговуєте кращого. На вихідних приготуйте поживний сніданок, зателефонуйте друзям і запросіть їх на прогулянку.

Гороскоп на тиждень – Водолії

Цей тиждень для Водоліїв – найкращий час для планування ремонту. Якщо ви давно хотіли перефарбувати стіни, але чомусь не вирішувалися, то з понеділка можете сміливо бігти в магазин за фарбою. Ремонт буде легким і швидким. Ближче до кінця тижня Водоліям варто звернути увагу на своє здоров’я. Зірки рекомендують стабілізувати графік сну і почати приймати вітаміни.

Гороскоп на тиждень – Риби

Зірки не радять Рибам спиратися лише на власні почуття. На цьому тижні краще прислухайтеся до думки оточуючих. Можливо ви почуєте багато критики, але не приймайте її близько до серця. Спробуйте змінити щось в собі. Наприклад, почніть займатися спортом. Ближче до вихідних ви вже зможете підкорювати нові вершини.

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