У 3 випуску команда «Один за всіх»-15 буде рятувати Софію від сектанта Радислава. Як з’ясували батьки, язичник чоловік проводить обряд очищення за допомогою кулаків. Батьки бояться, що він просто проводить над дівчиною експерименти. Мати у відчаї, адже Софія не може ні з ким спілкуватися. Дівчина чітко виконує все, що Радислав їй накаже. У свою чергу Радислав не вважає себе сектантом, а навпаки – рятівником дівчини. На чиєму боці правда та що ще зможуть з’ясувати у студії «Один за всіх»-15 – дізнаєтеся вже сьогодні о 20:00.

Більше на тему: Керівник проєкту «Один за всіх» розповів про новий сезон

У 3 випуску «Один за всіх»-15 ви дізнаєтеся:

Що скаже дівчина батькам після довгої розлуки?

Чи є ще постраждалі від зцілень Радислава?

Яких знущань та принижень зазнала Софія від Радислава?

Ким Радислав виявиться насправді: люблячим чоловіком чи божевільним маньяком?

Video: 3 випуск «Один за всіх»-15: батьки спробують вирвати дочку з лап сектанта 1 березня 2020 дивіться онлайн Один за всіх - 3 випуск. Дивитися онлайн анонс програми Один за всіх 2020 випуск 3 (ефір від 01.03.2020)

Дізнайтеся вже сьогодні о 20:00 в ефірі телеканалу СТБ. А о 21:00 дивіться онлайн повний 3 випуск «Один за всіх»-15 від 01.03.2020 на офіційному сайті!

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ