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3 випуск «Один за всіх»-15: батьки спробують вирвати дочку з лап сектанта

01.03.2020

У 3 випуску команда  «Один за всіх»-15 буде рятувати Софію від сектанта Радислава. Як з’ясували батьки, язичник чоловік проводить обряд очищення за допомогою кулаків. Батьки бояться, що він просто проводить над дівчиною експерименти. Мати у відчаї, адже Софія не може ні з ким спілкуватися. Дівчина чітко виконує все, що Радислав їй накаже. У свою чергу Радислав не вважає себе сектантом, а навпаки – рятівником дівчини. На чиєму боці правда та що ще зможуть з’ясувати у студії «Один за всіх»-15 – дізнаєтеся вже сьогодні о 20:00.

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У 3 випуску «Один за всіх»-15 ви дізнаєтеся:

  • Що скаже дівчина батькам після довгої розлуки?
  • Чи є ще постраждалі від зцілень Радислава? 
  • Яких знущань та принижень зазнала Софія від Радислава?
  • Ким Радислав виявиться насправді: люблячим чоловіком чи божевільним маньяком?

Video: 3 випуск «Один за всіх»-15: батьки спробують вирвати дочку з лап сектанта

1 березня 2020 дивіться онлайн Один за всіх - 3 випуск. Дивитися онлайн анонс програми Один за всіх 2020 випуск 3 (ефір від 01.03.2020)

Дізнайтеся вже сьогодні о 20:00 в ефірі телеканалу СТБ. А о 21:00 дивіться онлайн повний 3 випуск «Один за всіх»-15 від 01.03.2020 на офіційному сайті!

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