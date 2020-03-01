У 3 випуску команда «Один за всіх» допомагали батькам Ірині та Олександру врятувати 24-річну дочку від сектанта. Під впливом божевільного фанатика Софія готова зректися рідних батьків. Дівчина вважає рідного батька та матір своїми ворогами та називає їх виключно за іменами. До якого результату призвело журналістське розслідування команди «Один за всіх»-15? Ким виявився Радислав насправді: люблячим чоловіком чи божевільним маньяком – читайте в матеріалі.

У студії з’явилися батьки Софії – Ірина та Олександр. Рідні дівчини бояться, що він просто проводить над нею експерименти. Мати у відчаї, адже Софія не може ні з ким спілкуватися. Дівчина чітко виконує все, що Радислав їй накаже. Мати Софії розповіла, що разом з чоловіком стали жертвами рукоприкладства чоловіка. За її словами, він одного разу вирвав їй волосся та наказав Софії задушити рідну маму. Батько дівчини також отримав тяжкі тілесні ушкодження: синці, струс мозку та зламані ребра.

У свою чергу Софія вважає Радислава своїм спасителем. Своїх біологічних батьків називає Іриною та Сашею, але аж ніяк не мамою і татом. Вони для неї ніхто. За її словами, навіть водій маршрутки більш корисний для неї за рідних. Зараз вона називає себе рідновіркою. Кожного дня по три рази вона молиться богу сонця та місяця, а хвороби лікує магічними еліксирами та ритуалами. Усі експерименти зі своїм здоров’ям почалися після її знайомства з язичником Радиславом. Саме він їй вбив у голову, що вона брудна та розпусна жінка, яка потребує очищення.

У свою чергу Радислав не вважає себе сектантом, а навпаки – рятівником дівчини. Чоловік стверджує, що після батьківської опіки йому довелося лікувати тяжку хворобу Софії, за допомогою глибокого голодування, вуликотерапії та соку алое. Психологічний стан дівчини він приводить до ладу за допомогою унікальних ритуалів та гіпнозу. Радислав переконаний, що Софія повинна бути йому вдячною за те, що витягнув її з пекла. За його словами, він просто робить з Софії собі жінку.

Журналістам проєкту «Один за всіх»-15 вдалося знайти батьків дівчини, яку вони так само видерли з лап афериста Радислава. Чим закінчилась ця історія? Дивіться онлайн 3 випуск «Один за всіх»-15 вже на сайті!

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