Вже зовсім скоро ми побачимо довгоочікувану прем’єру «МастерШеф. Професіонали»-2. Нас чекає оновлений склад суддів, нові випробування та вже знайомі нам обличчя. Переможниця «МастерШеф. Кулінарний випускний» Настя Кобиляцька пішла на кастинг шоу. Про це дівчина розповіла в Instagram. Подробиці – в матеріалі.

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На телеканалі СТБ 29 лютого відбудеться прем’єра «МастерШеф. Професіонали»-2. Уже в 1 випуску ми побачимо страви найвищого рівня. Шефи приймуть кулінарний виклик і почнуть боротьбу за першість.

Мастер Шеф Професіонали 2 сезон 1 випуск – дивитись онлайн ефір від 29 лютого 2020

Випробувати свою долю та професійний рівень прийшла і переможниця «МастерШеф. Кулінарний випускний» Настя Кобиляцька. Але чи вдасться Насті отримати бажаний білий фартух?

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

В одному зі своїх нових постів, присвячених участі в кастингу «МастерШеф. Професіонали»-2, юна учасниця написала:

«Впізнаєте знайомі стіни? Ці стіни вирощували мене 4.5 місяці на «підлітках». І я повернулася сказати їм «спасибі», що з’явилися в моєму житті на певному етапі.

Повернулася вже не у звичайному одязі, а у своєму іменному кітелі з емблемою, крутих жовтих штанях та червоних кроксах – ЧАС ВЖЕ ПОКАЗАТИ ХУ ІЗ ХУ», – пише Настя Кобиляцька.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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Не пропустіть прем’єру «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 29 лютого на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

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