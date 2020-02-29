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Настя Кобиляцька: Час показати, хто є хто
Вже зовсім скоро ми побачимо довгоочікувану прем’єру «МастерШеф. Професіонали»-2. Нас чекає оновлений склад суддів, нові випробування та вже знайомі нам обличчя. Переможниця «МастерШеф. Кулінарний випускний» Настя Кобиляцька пішла на кастинг шоу. Про це дівчина розповіла в Instagram. Подробиці – в матеріалі.
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На телеканалі СТБ 29 лютого відбудеться прем’єра «МастерШеф. Професіонали»-2. Уже в 1 випуску ми побачимо страви найвищого рівня. Шефи приймуть кулінарний виклик і почнуть боротьбу за першість.
Мастер Шеф Професіонали 2 сезон 1 випуск – дивитись онлайн ефір від 29 лютого 2020
Випробувати свою долю та професійний рівень прийшла і переможниця «МастерШеф. Кулінарний випускний» Настя Кобиляцька. Але чи вдасться Насті отримати бажаний білий фартух?
В одному зі своїх нових постів, присвячених участі в кастингу «МастерШеф. Професіонали»-2, юна учасниця написала:
«Впізнаєте знайомі стіни? Ці стіни вирощували мене 4.5 місяці на «підлітках». І я повернулася сказати їм «спасибі», що з’явилися в моєму житті на певному етапі.
Повернулася вже не у звичайному одязі, а у своєму іменному кітелі з емблемою, крутих жовтих штанях та червоних кроксах – ЧАС ВЖЕ ПОКАЗАТИ ХУ ІЗ ХУ», – пише Настя Кобиляцька.
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Не пропустіть прем’єру «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 29 лютого на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!