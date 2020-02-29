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1 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2: неймовірні страви, фантастичні техніки та справжні професіонали

29.02.2020

Сьогодні відбулася довгоочікувана прем’єра кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали»-2. Перший випуск показав нам неймовірні страви, фантастичні техніки та багато несподіваних зустрічей. Воно й не дивно, що в останній вечір зими стало дійсно жарко, адже справжні професіонали взялися за справу. Чим дивував 1 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2  докладніше читайте в матеріалі.

В ефірі телеканалу СТБ відбулася довгоочікувана прем’єра кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали»-2. На кастинг прийшли як бувалі й подорослішалі учасники кулінарного шоу, так і нові самородки, зіркові родичі та досвідчені шефи. Карпаччо з бранзіна, дегідрований мох, яя бика… Від незвичайних продуктів і технік паморочилося в голові!

Першим на кастинг випробувати свої сили прийшов Микита Алімов. Хлопець виявився підопічним судді Володимира Ярославського з ресторану «Lucky». Професіоналу вдалося не лише підкорити суддів своїми кулінарними здібностями, але і відкрити декілька секретів «екстремальної» роботи на кухні з Володимиром. У свою чергу суддя також поділився своїми емоціями з редакцією сайту STB.UA. З нею ви можете ознайомитися перейшовши за посиланням нижче.

Більше на тему: Володимир Ярославський: Я дійсно побив усі смітники та погнув ложки об сотейник

Спробував здивувати суддів і брат співачки TAYANNA Богдан Решетняк. Хлопець приніс суддям страву, яку часто готує для своєї сестри. Але у підсумку судді підмітили, що будучи кондитером, хлопець дарма вирішив ризикнути. Якби ця страва була в меню ресторану, то занадто специфічне поєднання продуктів було б незрозумілим для більшості відвідувачів. Тому судді порадили хлопцеві краще підготуватися і здивувати їх своїм десертом у наступному році.

Більше на тему: «МастерШеф. Професіонали»-2: брат співачки TAYANNA прийшов на кастинг

Випробувати свої сили прийшли і вже добре знайомі глядачу учасники. Найскандальніший учасник «МастерШеф»-3 Анатолій Цуперяк незважаючи на помилки і тверде «ні» від Володимира Ярославського, все ж отримав шанс продовжити боротьбу в шоу. Ольга Мартиновська і Ектор Хіменес-Браво підмітили, що Толік дійсно виріс, як професіонал і дуже смачно приготував м’ясо.

Омріяний білий фартух також отримали переможниця «МастерШеф. Кулінарний випускний» Настя Кобиляцька і учасник«МастерШеф»-8 Влад Міцкевич. До «бувалих» щасливчиків приєднався і учасник першого сезону «МастерШеф. Професіонали» Ефім Кравченко.

Більше на тему: Велике повернення: хто з учасників минулих сезонів вирішив випробувати свої сили на «МастерШеф. Професіонали»-2

Але і це далеко не все. Яких ще несподіваних учасників побачили судді? Кому з професійних шефів вдалося підкорити суддів своїми кулінарними здібностями? Ще більше цікавого ви побачите у 1 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 вже на сайті!

Video: 1 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2: неймовірні страви, фантастичні техніки та справжні професіонали

29 лютого 2020 дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали - 1 випуск і читайте опис випуску. Про що був випуск 1 програми Мастер Шеф Професіонали 2020 (ефір від 29.02.2020)

Не пропустіть 2 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 7 березня о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

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