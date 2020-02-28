Скільки буде вихідних днів у березні 2020 року в Україні? Цього місяця на нас чекає один додатковий вихідний ‒ 9 березня. Але чи подарує березень українцям довгоочікуваний відпочинок? Читайте в нашому матеріалі, скільки українці відпочиватимуть у березні.

Перший місяць весни подарує українцям один додатковий вихідний. Оскільки у 2020 році святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня припадає на неділю, то вихідним буде й понеділок ‒ 9 березня.

Вихідні в березні 2020 року

Загальна кількість календарних днів ‒ 31

Робочі дні ‒ 21

Вихідні дні ‒ 10

Передсвяткові (скорочені на 1 годину) ‒ немає

Державні свята ‒ Міжнародний жіночий день 8 березня.

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Серед неофіційних свят, які відзначаються в березні:

Всесвітній день письменника (3 березня);

День народження Тараса Шевченка (9 березня);

Всесвітній день боротьби проти туберкульозу (24 березня);

День СБУ (25 березня);

День Внутрішніх військ МВС (26 березня);

Міжнародний день театру (27 березня).

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