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Вихідні в березні 2020 року: чи будуть додаткові вихідні
Скільки буде вихідних днів у березні 2020 року в Україні? Цього місяця на нас чекає один додатковий вихідний ‒ 9 березня. Але чи подарує березень українцям довгоочікуваний відпочинок? Читайте в нашому матеріалі, скільки українці відпочиватимуть у березні.
Перший місяць весни подарує українцям один додатковий вихідний. Оскільки у 2020 році святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня припадає на неділю, то вихідним буде й понеділок ‒ 9 березня.
Вихідні в березні 2020 року
Загальна кількість календарних днів ‒ 31
Робочі дні ‒ 21
Вихідні дні ‒ 10
Передсвяткові (скорочені на 1 годину) ‒ немає
Державні свята ‒ Міжнародний жіночий день 8 березня.
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Серед неофіційних свят, які відзначаються в березні:
- Всесвітній день письменника (3 березня);
- День народження Тараса Шевченка (9 березня);
- Всесвітній день боротьби проти туберкульозу (24 березня);
- День СБУ (25 березня);
- День Внутрішніх військ МВС (26 березня);
- Міжнародний день театру (27 березня).
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