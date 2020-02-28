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В студії у капцях: Тетяна Висоцька відверто про зйомки «Таємниці ДНК»

28.02.2020

Стартував другий сезон проєкту «Таємниці ДНК» на чолі з ведучою Тетяною Висоцькою. Глядачі в очікуванні нових приголомшливих історій та непередбачуваних сюжетів. Щовівторка о 22:45 на телеканалі СТБ висвітлюються події з життя героїв, в яких складно відшукати правду. Проте за допомогою тестів ДНК встановлюється істина. Та яка атмосфера панує за лаштунками — розповіла ведуча Тетяна Висоцька.    

таємниці днк

Ток-шоу «Таємниці ДНК» — це формат, аналогів якому немає на українському телебаченні. Багато глядачів бажають отримати допомогу від проєкту та розставити всі крапки над «і». Ведуча зізнається, що окрім прохань, команда отримує і величезну вдячність: «Спочатку неочікувано знайомишся з колегою, з якою давно хотіла познайомитися, і вона каже, що вона глядачка ток-шоу «Таємниці ДНК». І вона опинилася на нашому знімальному майданчику, бо саме вона знайшла ТАКУ історію (так, капслоком, шановні), що жодна книжка чи серіал ще не осягнули».

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«Наступного дня учасник програми каже: «Взагалі-то, це не дуже мій формат, я більше по соціалці і політиці. Але у вас було так цікаво і пізнавально! Ще й я отримала подяку за терплячість. А інша учасниця спочатку обмовилася, що її взагалі відмовляли їхати на зйомку. Бо це ж брехливе ТБ і треш. А в кінці програми вона сказала — які ж ви молодці, це неймовірно», — розповідає Тетяна.

Ведуча зізналася, що робота над випусками вимагає «недоспаних ночей, вигорянь і розбивання на друзки». Та робиться все це заради того, аби люди згадали про совість, відповідальність, доброту і людяність.

Свій допис Тетяна доповнила фото у капцях, і як сама зауважила, — це для привернення уваги.

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