Пісня учасників Національного відбору на Євробачення-2020 FO SHO «In your mind» стала саундтреком до фільму «Побачення у Вегасі». Подробиці – далі в матеріалі!

Не минуло й двох тижнів після виступу яскравого гурту FO SHO на Національному відборі на Євробачення-2020, а учасниці колективу вже дивують фанатів хорошими новинами:

«Йоууу народ! Наш новий трек «In your mind» став саундтреком до фільму «Побачення у Вегасі». Реліз почуєте вже скоро!»

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