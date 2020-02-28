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Трек FO SHO «In your mind» став саундтреком до фільму «Побачення у Вегасі»
Пісня учасників Національного відбору на Євробачення-2020 FO SHO «In your mind» стала саундтреком до фільму «Побачення у Вегасі». Подробиці – далі в матеріалі!
Не минуло й двох тижнів після виступу яскравого гурту FO SHO на Національному відборі на Євробачення-2020, а учасниці колективу вже дивують фанатів хорошими новинами:
«Йоууу народ! Наш новий трек «In your mind» став саундтреком до фільму «Побачення у Вегасі». Реліз почуєте вже скоро!»
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