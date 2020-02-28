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Прем’єра «МастерШеф. Професіонали»-2: в останній день зими стане реально жарко
Вже завтра о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра другого сезону «МастерШеф. Професіонали». В останній день зими стане реально жарко, адже за справу беруться професіонали. На кастинг прийшли як бувалі та вже дорослі учасники кулінарного шоу, так і нові самородки. Що приготував для глядачів 1 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2?
Детальніше дивіться в 1 випуску «МастерШеф. Професіонали »-2 на телеканалі СТБ:
- Яябека, страви з мохом, з різними травами зібраними в лісі. Чим ще будуть дивувати професіонали?
- Чи отримає переможниця «МастерШеф. Кулінарний випускний» Настя Кобиляцька заповітний білий фартух?
- Чи вплинуть не найкращі взаємини Ольги Мартиновської з Анатолієм Цуперяком часів «МастерШеф»-3 на оцінювання страви?
- Кого і чому Ектор Хіменес-Браво за вухо виведе за двері?
Video: Прем’єра «МастерШеф. Професіонали»-2: в останній день зими стане реально жарко29 лютого 2020 дивіться онлайн МастерШеф Професіонали 2 - 1 випуск. Дивитися онлайн анонс програми МастерШеф Професіонали 2020 випуск 1 (ефір від 29.02.2020)
Video: Прем’єра «МастерШеф. Професіонали»-2: в останній день зими стане реально жарко29 лютого 2020 дивіться онлайн МастерШеф Професіонали 2 - 1 випуск. Дивитися онлайн анонс програми МастерШеф Професіонали 2020 випуск 1 (ефір від 29.02.2020)
Video: Прем’єра «МастерШеф. Професіонали»-2: в останній день зими стане реально жарко29 лютого 2020 дивіться онлайн МастерШеф Професіонали 2 - 1 випуск. Дивитися онлайн анонс програми МастерШеф Професіонали 2020 випуск 1 (ефір від 29.02.2020)
Video: Прем’єра «МастерШеф. Професіонали»-2: в останній день зими стане реально жарко29 лютого 2020 дивіться онлайн МастерШеф Професіонали 2 - 1 випуск. Дивитися онлайн анонс програми МастерШеф Професіонали 2020 випуск 1 (ефір від 29.02.2020)
Video: Прем’єра «МастерШеф. Професіонали»-2: в останній день зими стане реально жарко29 лютого 2020 дивіться онлайн МастерШеф Професіонали 2 - 1 випуск. Дивитися онлайн анонс програми МастерШеф Професіонали 2020 випуск 1 (ефір від 29.02.2020)
Не пропустіть прем’єру «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 29 лютого о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!