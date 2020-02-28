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Папіломавірус: все про лікування ВПЛ

28.02.2020

Папіломавірус ‒ вірус, який може призвести до розвитку раку шийки матки. Однак, чи насправді він такий страшний, як здається на перший погляд? Детально про те, чи можна вилікувати це захворювання, а також про способи профілактики розповіла лікар проєкту  «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк.

я соромлюсь свого тіла

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Вірус папіломи людини (ВПЛ) ‒ збудник найпоширенішої вірусної інфекції статевих шляхів. Більшість людей, які ведуть статеве життя, рано чи пізно набувають цю інфекцію, а деякі можуть заражатися кілька разів протягом життя.

Серед безлічі типів ВПЛ більшість із них не становлять небезпеки для здоров’я. ВПЛ-інфекції зазвичай зникають за кілька місяців без будь-якого лікування. Однак іноді інфекції ВПЛ певних типів можуть набувати хронічного характеру та згодом призводять до розвитку раку шийки матки.

Рак шийки матки ‒ найпоширеніше захворювання, пов’язане з ВПЛ. Майже всі випадки раку шийки матки викликані ВПЛ-інфекцією.

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Незважаючи на те, що більшість ВПЛ-інфекцій зникають самі по собі, а передракові ураження здебільшого спонтанно виліковуються, всі жінки схильні до ризику переходу інфекції в хронічну форму та прогресування передракових уражень в інвазивний рак шийки матки.

У жінок із нормальним імунітетом рак шийки матки може розвиватися протягом 15‒20 років. Однак при порушеннях імунної системи цей процес може зайняти всього 5‒10 років.

Фактори ризику хронічної ВПЛ-інфекції та раку шийки матки:

  • ступінь онкогенності ВПЛ (здатності вірусу викликати рак)
  • порушення імунітету: люди з ослабленим імунітетом схильні до вищого ризику хронічної ВПЛ-інфекції
  • наявність супутніх інфекцій, що передаються статевим шляхом (генітальний герпес, хламідіоз і гонорея)
  • кількість пологів в анамнезі та пологи в ранньому віці
  • куріння 

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