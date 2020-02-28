Світ не стоїть на місці, і поки ми чекаємо на початок весняного сезону, спеціалісти Інституту Pantone вже відстежили модні тенденції та визначили найбільш поширені кольори весни-літа 2020, які точно будуть в тренді

Модні кольори весни-літа 2020 року блискуче, виразно та сміливо вимальовуються у відомих колекціях, показаних на головних подіумах світу. Цьогоріч кожен зможе підібрати собі тон до вподоби, адже палітра надзвичайно велика: від вогняно-червоного до “50 відтінків” жовтого та синього. Варто зазначити, що Інститут кольору Pantone основним кольором, який відкриває нове десятиліття в історії fashion-індустрії, назвав класичний синій. Це базовий колір, котрий подобається людям та залишатиметься в топі протягом усіх 4-х сезонів. Аби завжди бути на піку моди та мати бездоганний вигляд, читайте добірку, де зібрано найпопулярніші кольори весняно-літнього сезону.

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Вогняно-червоний

Відкриває нашу добірку яскраво-червоний відтінок Flame Scarlet, який навесні 2020 року залишається актуальним, як ніколи. Такий колір обирають енергійні, рішучі, сміливі та впевнені в собі персони. Якщо бажаєте бути в центрі уваги, обирайте саме цей колір!

Шафран

Наступним кольором є Saffron, який має жовто-оранжевий відтінок та асоціюється з легкістю та відкритістю. Аби ваш образ був респектабельним, додавайте до нього сірий, чорний або коричневий відтінки.

Апельсинова шкірка

Orange Peel – колір, який уособлює літо, сонце і радість. Апельсинова шкірка – найяскравіший колір весни-літа 2020 року, який приносить в палітру кольорів пікантність та насиченість.

Паличка кориці

Здавалось би, що Cinnamon Stick, який має теплий відтінок коричневого, мав би бути ароматом осені, проте цей пряний тон з легкістю пробився в колірні тренди весни-літа 2020 року.

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Сонячне світло

Дуже світлий, ніжний, легкий пастельний жовтий колір Sunlight найкраще підійде для ранньої весни, коли тільки-тільки з’являються сонячні промені та зігрівають землю, даруючи радість та надію на те, що все буде добре.

Кораловий рожевий

Coral Pink зобов’язаний своєю популярністю кольору 2019 року Living Coral, проте це більш м’яка весняна версія кольору минулого року. Цей колір підходить ніжним натурам, які не звикли до яскравих відтінків.

Біскайський зелений

Світлий і легкий відтінок Biscay Green нагадує аквамаринові води тропічних пляжів, від яких віє прохолодою та хочеться зануритись у чисті, прозорі хвилі. Легкий і повітряний, ідеальний варіант для літа 2020.

Зубчик часнику

Найкраще для весни підійде достатньо темний відтінок Chive – це суміш зеленого та коричневого. Цей колір символізує єдність із природою, а також відновлює рівновагу та гармонію.

Синя мозаїка

Mosaic Blue – блакитний колір моря, який символізує загадковість, глибину почуттів та певну таємничість.

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Вицвілий денім

Faded Denim – спокійний відтінок голубого, який відображає комфорт та впевненість в собі. Можна сміливо сказати, що джинси в наступному сезоні будуть на вершині популярності та стануть у нагоді для повсякденного образу. Дуже добре поєднується із кольором Saffron та Flame Scarlet.

Класичний синій

Завершує нашу добірку тренд 2020 року – Classical Blue. Це глибокий темний відтінок, який схожий на колір індиго та на колір неба перед сходом сонця. Цей колір заспокоює, надає надію та впевненість у завтрашньому дні.

Звертаємо вашу увагу, що кольорова гама на цьому не закінчується. Також є і 4 базових кольори, які доповнять ваш модний образ навесні та влітку 2020 року. До цих кольорів належать: стриманий бежевий відтінок Lark (Жайворонок), темний до чорноти синій відтінок Navy Blazer (Морський блейзер), чистий і сяючий Brilliant White (Блискучий білий), сірий попелястий відтінок Ash (Попіл). Тож експериментуйте, слідкуйте за модними тенденціями, поєднуйте кольори 2020 року та будьте завжди в тренді!

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