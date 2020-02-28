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Марк Савін – «Катя»: прем’єра пісні
Учасник легендарного шоу «Х-фактор» -9 Марк Савін днями випустив нову пісню «Катя». Слухайте пісню Марка Савіна «Катя» прямо зараз!
Марк Савін – один з найяскравіших учасників 9 сезону шоу «Х-фактор». Зовсім нещодавно він випустив новий трек під назвою «Катя».
«Друзі, мені 33, але я до сих пір пам’ятаю шкільні дискотеки 90-х під Руки Вверх, Лінду, Шуру, Земфіру… Але 90-і актуальні і сьогодні, тому після довгої перерви презентую вам свій новий трек «Катя». Ставте лайки, діліться, позначайте Кать, згадуйте свої дискотеки! На всіх цифрових майданчиках: iTunes, Apple Music, YouTube, Deezer», – каже про новий трек Марк Савін.
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