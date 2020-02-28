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Євробачення-2020: учасник від Німеччини Бен Доліч представив пісню «Violent Thing»
Народжений в Словенії 22-річний Бен Доліч в фіналі Євробачення-2020 в Роттердамі виконає пісню «Violent Thing». Подробиці – далі в матеріалі!
Німеччину на традиційному європейському пісенному конкурсі Євробачення-2020 представлятиме 22-річний Бен Доліч з піснею «Violent Thing». Рішення відбіркового журі стало відомим в четвер, 27 лютого. У фіналі конкурсу, який в 2020 році пройде в Роттердамі (Нідерланди), він виконає пісню «Violent Thing», що в перекладі означає «Жорстка річ».
Відомо, що пісня Бена Доліча була написана ветераном Євробачення Борисом Милановим, а постановку артисту готує відомий хореограф Джастіна Тімберлейка і художній керівник Марті Куделка.
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