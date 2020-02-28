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Євробачення-2020: Невже організатори скасують конкурс через коронавірус?

28.02.2020

Нещодавно нідерландський вірусолог запропонував розглянути питання перенесення конкурсу Євробачення-2020 в Роттердамі через спалах коронавірусу. На слова вірусолога відповіли організатори міжнародного конкурсу. Подробиці – далі в матеріалі!

Відомий голландський вірусолог і експерт з грипу Аб Остерхаус поставив під сумнів правильність приїзду в Роттердам тисяч людей в умовах поширення коронавірусу по Європі.

«Ви повинні взяти до уваги сценарій, що такі події, як Євробачення, не можуть тривати, – сказав Аб Астерхаус. – Але це залежить від того, як буде розвиватися коронавірус в майбутньому».

Вірусолог зазначив, що Нідерландам, ймовірно, доведеться мати справу з коронавірусів – COVID-19.

«Все ще можливо, що вірус в кінцевому підсумку буде пригнічений. Ми успішно впоралися з SARS, але вірус поширювався не так швидко», – додав Аб Астерхаус.

Але прес-секретар мерії Роттердама Інгрід Адріансе сказала, що ситуація в місті постійно відстежується:

 «Ми уважно стежимо за всім і готові до всіх можливих ризиків і загроз. На підставі цього проводиться оцінка необхідності додаткових заходів. Однак в даний час занадто рано коментувати можливі сценарії».

Крім того, слова експерта прокоментував представник Євробачення в національному мовнику NPO Денні Вормер. Представник заявив, що мовник слідує рекомендаціям Національного інституту громадського здоров’я та навколишнього середовища:

«Ця людина, безсумнівно, гарний у своїй роботі, але ми слідуємо інструкції RIVM. Їх рекомендації головні, і якщо вони скажуть, що є конкретна загроза, то ми вживемо заходів. Зараз занадто рано».

Більше на тему: Євробачення-2020: Литва представила свого конкурсанта

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