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Євробачення-2020: Німеччина визначилася з представником

28.02.2020

Німеччину на конкурсі Євробачення-2020 представить співак, який родом зі Словенії –  Бен Доліч з піснею «Violent Thing». Бен здивував більше двох незалежних журі в процесі внутрішнього відбору, організованого німецькою організацією громадського телерадіомовлення компанією NDR. Подробиці – далі в матеріалі!

Відомо, що пісня Бена Доліча була написана ветераном Євробачення Борисом Милановим, а постановку артисту готує хореограф Джастіна Тімберлейка і художній керівник Марті Куделка.

Зі своєю піснею «Violent Thing» 22-річний Бен був обраний журі Євробачення в складі 100 осіб з усієї Німеччини та міжнародним експертним журі з 20 музичних професіоналів, які в якийсь момент були членами національного журі своєї країни.

Доліч народився 4 травня 1997 року столиці Словенії Любляні. У дванадцять років він вийшов в півфінал словенського дитячого естрадного конкурсу. У 18 років разом з родиною переїхав до Швейцарії, що не завадило йому роком опісля в складі групи «D Base» брати участь в словенському відборі на Євробачення-2018.

Більше на тему: Євробачення-2020: Литва представила свого конкурсанта

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