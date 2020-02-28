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Ексклюзив з Мальдів: Григорій Решетник закликав усіх дивитися «Холостяк»-10

28.02.2020

Незмінний ведучий проєкту «Холостяк» Григорій Решетник звернувся до всіх глядачів, які в передчутті прем’єри довгоочікуваного 10 сезону. Прямо з райського острова чоловік зізнався, що рівно за тиждень ви зануритися в атмосферу справжньої романтики, пристрасті, кохання і незабутніх вражень! Не пропустіть 6 березня реаліті «Холостяк»-10 о 19:00 на телеканалі СТБ!

григорий решетник

Більше на тему: Макс класний Холостяк: Григорій Решетник про 10 сезон реаліті

Video: Ексклюзив з Мальдів: Григорій Решетник закликав усіх дивитися «Холостяк»-10

Незмінний ведучий проєкту Холостяк 10 сезон Григорій Решетник закликав дивитися 1 випуск реаліті. Дивіться ексклюзивний заклик до перегляду Холостяк 2020 з Максом Михайлюком

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