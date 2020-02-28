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Дата прем’єри серіалу «Спіймати Кайдаша»

28.02.2020

2 березня о 20:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 12-серійного проєкту «Спіймати Кайдаша». Це буде нове прочитання повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Таких Кайдашів ви ще не бачили!

Сценаристом проєкту виступила Наталка Ворожбит. Також вона вперше стала шоуранером проєкту. Одні із головних ролей зіграли зірка «Кріпосної» Тарас Цимбалюк» та зірка «Кіборгів» Віктор Жданов.

«Спіймати Кайдаша» в народі означає «зажуритися». Українці – особливі люди. У них дуже багато унікальних рис характеру. На жаль, не всі вони позитивні. Герої цього серіалу – красиві та хороші люди. Кожному герою бажаєш добра. Кожен заслуговує на щастя. Але чомусь, коли вони збираються в одному домі, не можуть знайти спільну мову, не можуть помиритися, досягти щастя, якого заслуговують. Це ж відбувається у багатьох сім’ях. «Спіймати Кайдаша» – це наша відверта розмова з глядачем, але у форматі кіно. Ми дуже довго готувалися до виробництва. Це важливий для нас проєкт, який міг виникнути тільки на СТБ», – розповіла керуюча директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук під час презентації весняного сезону телеканалу.

«Мабуть, у багатьох «Кайдашева сім’я» асоціюється зі шкільною травмою. І тільки мені повість настільки подобалася, що я перечитувала її десятки разів. Коли я почала працювати над проєктом, я зрозуміла, чому мене так чіпляла ця історія. Вона про мене, мою сім’ю, сусідів, оточення та землю, на якій я виросла. Тоді я ще не знала про іронію та критичний аналіз, але Нечуй-Левицький саме це і робив: критикував, аналізував та іронізував. Але не по-злому, а як звернення до близьких людей. Він їх поставив перед дзеркалом і сказав: «Дивіться, ви ж прекрасні! Чому ви такі нещасні?» У нас немає головних героїв. І немає розділення на поганих та добрих. Вони всі неоднозначні. І всім ти співпереживаєш», – коментує шоуранер Наталка Ворожбит.

У головних ролях: Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Антоніна Хижняк, Дарина Федина, Ярослав Безкоровайний, Роман Ясіновський, Юлія Врублевська та інші.

12-серійний проєкт «Спіймати Кайдаша» у 2018 році виграв пітчинг Міністерства культури України та отримав державну фінансову підтримку.

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