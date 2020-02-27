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Цвітна капуста: десять варіантів приготування та дві фірмові страви від Євгена Клопотенка

27.02.2020

Як приготувати цвітну капусту, щоб страви були смачними та одночасно корисними? Переможець «МастерШеф»-5 Євген Клопотенко знає про це все! Цвітна капуста славиться своїми корисними властивостями, і варіантів страв з цього смачного і корисного овоча дуже багато. Смажте, запікайте, маринуйте, додавайте в салати і супи. Читайте десять покрокових рецептів страв з цвітної капусти та вибирайте на свій смак!

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Сезон цвітної капусти починається у вересні. Цей овоч містить вітамін С, В6, калій, клітковину та фолієву кислоту. Цвітна капуста один з небагатьох продуктів, які містять холін. Ця речовина відповідає за нормалізацію обміну речовин і відіграє не останню роль у розвитку мозку.

Цвітну капусту найчастіше готують на пару або відварюють. Це не завжди смачно і не кожен готовий її вживати у такому вигляді.

Переможець «МастерШеф»-5  Євген Клопотенко поділився улюбленими рецептами з цього овоча. Готувати просто!

Бісквіт з грибами і цвітною капустою від Євгена Клопотенка

Бісквіт з грибами і цвітною капустою від Євгена Клопотенко

Інгредієнти для бісквіта:

  • куряче яйце — 4 шт.
  • цукор — 100 г
  • борошно — 300 г
  • молоко — 200 мл
  • розпушувач для тіста — 8 г
  • вершкове масло — 5 г
  • сіль (за смаком)

Для начинки:

  • цвітна капуста — 300 г
  • печериці — 50 г
  • молоко — 100 мл
  • щіпка насіння фенхелю
  • рослинна олія (для смаження)
  • цибулевий конфітюр (за смаком)
  • сіль, перець (за смаком)

Приготування:

  1. Замішуємо тісто для бісквіта. У мисці змішуємо яйця, додаємо до них цукор, сіль і збиваємо все до однорідної маси. Потім додаємо в яйця просіяне борошно і все змішуем до однорідної маси, щоб в ній не було грудок. Додаємо молоко й розпушувач. Замішуємо густе тісто воно повинно тягнутися.
  2. Готуємо овочі для начинки обсмажуємо на рослинному маслі гриби і суцвіття цвітної капусти, додаємо сіль, перець і насіння фенхелю. Як тільки вони трохи підрум’яняться, вливаємо молоко і тушкуємо на невеликому вогні 57 хвилин.
  3. Розігріваємо духовку до 180 градусів. Молоко зливаємо, а овочі викладаємо у форму, змащену вершковим маслом. Заливаємо овочі тістом і відправляємо в духовку на 4560 хвилин. Готовність перевіряємо за допомогою дерев’яної палички або зубочистки. Коли бісквіт буде готовий, дістаємо з духовки, даємо охолонути і подаємо з цибульним конфітюром.

Крем-суп з цвітної капусти «Дюбаррі» від Євгена Клопотенка

Крем-суп з цвітної капусти «Дюбаррі» від Євгена Клопотенко

Інгредієнти:

  • цибуля порей — 1 шт.
  • цвітна капуста — 1 шт. (головка)
  • молоко — 700—800 мл
  • мускатний горіх — 1 щіпка
  • вершкове масло — 20 г
  • сіль і перець (за смаком)

Приготування:

  1. Цвітну капусту розберіть на суцвіття. Закиньте їх в киплячу воду на 1 хвилину, після чого злийте воду.
  2. Білу частину цибулі порей наріжте кільцями і обсмажте на сковороді з вершковим маслом, поки цибуля не стане м’якою.
  3. У каструлю налийте молоко, додайте цвітну капусту і обсмажений порей, додайте дрібку мускатного горіха, сіль і перець за смаком. Доведіть до кипіння і варіть 710 хвилин на самому маленькому вогні. Перебийте суп занурювальним блендером до отримання однорідної маси і розлийте по тарілках.

Котлети з цвітної капусти

Котлети з цвітної капусти

Інгредієнти:

  • пластівці вівсяні — 0,5 скл.
  • цвітна капуста — 500 г
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.
  • борошно пшеничне — 2 ст. л.
  • сухарі панірувальні — 0,5 скл.

Приготування:

  1. Цвітну капусту розібрати на суцвіття і відварити в підсоленій воді 5 хвилин. Остудити.
  2. Вівсяні пластівці залити окропом та дати настоятися 10 хвилин, щоб вони набрякли.
  3. Для фаршу дрібно нарізаємо цибулю і капусту. Додаємо вівсяні пластівці, борошно, посолити, поперчити. Все змішати і вимісити.
  4. Формуємо вологими руками котлети, обвалюємо у панірувальних сухарях і обсмажуємо в соняшниковій олії з двох сторін. Для більш дієтичного варіанту можна запекти котлети в силіконових формочках в духовці.

Цвітна капуста, запечена під молочним соусом

Цвітна капуста, запечена під молочним соусом

Інгредієнти:

  • цвітна капуста — 250 г
  • вершкове масло — 100 г
  • твердий сир — 100 г
  • сухарі мелені — 30 г

Приготування:

  1. Цвітну капусту зварити в підсоленій воді.
  2. Форму змастити маслом, потім покласти в неї 1 ст. ложку молочного соусу. На соус зверху викладаємо зварену кольорову капусту качаном вниз. Після цього залити весь залишок молочного соусу, посипати тертим сиром з сухарями, збризнути маслом і запекти. При подачі полити олією. Подавати як самостійну страву на тій же формі, на якій капуста запікалася.

Деруни з кабачком і цвітною капустою

Деруни з кабачком і цвітною капустою

Інгредієнти:

  • картопля — 2 шт.
  • морква — 1 шт.
  • кабачок або цукіні — 1 шт.
  • цвітна капуста — 1 шт.
  • твердий сир — 75 г
  • вершкове масло — 100 г

Приготування:

  1. Картоплю відварити в киплячій підсоленій воді 5 хвилин, а цвітну капусту 10 хвилин. Злийте і остудіть.
  2. Натріть овочі. Змішайте картоплю, моркву, кабачок, цвітну капусту і сир. Посоліть й поперчіть.
  3. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  4. Розтопіть трохи вершкового масла у великій сковороді на середньому вогні. Викладіть пару ложок картопляно-овочевої маси, добре приминаючи її на дно.
  5. Обсмажуйте деруни 2-3 хвилини, потім обережно переверніть і готуйте ще хвилину. Перекладіть на застелене папером для випікання деко. Проставте деко в духовку і випікайте 5-7 хвилин, поки дерун не підрум’яняться.

Салат з цвітної капусти та яєць

Салат з цвітної капусти та яєць

Інгредієнти:

  • цвітна капуста — 500 г
  • яйця відварені круто — 4 шт.
  • помідор — 4 шт.
  • огірок — 2 шт.
  • болгарський перець — 1 шт.
  • майонез — 100 г
  • цибуля зелена — 1 пучок

Приготування:

  1. Цвітну капусту розібрану на суцвіття відваріть в киплячій підсоленій воді 57 хвилин. Можна використовувати сиру капусту.
  2. Огірок і помідор ріжемо великими кубиками. Болгарський перець очищаємо від насіння і нарізаємо таким же кубиком, як і огірки.
  3. Дрібно нарізаємо цибулю і яйця. Цвітну капусту не нарізаєм, а залишаємо по суцвіттям.
  4. Все перемішуємо. Додаємо сіль, перець і майонез за смаком.

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Закуска з цвітної капусти по-корейськи

Закуска з цвітної капусти по-корейськи

Інгредієнти:

  • капуста цвітна — 1 кг
  • морква — 2—3 шт.
  • перець болгарський червоний — 2—3 шт.
  • масло рослинне — 150 г
  • часник — 6 зубчиків
  • оцет 9% — 3 ст. л.
  • приправа для моркви по-корейськи — 1 шт. (10 г)
  • сіль — 1,5 ст. л.
  • цукор — 2 ст. л.

Приготування:

  1. Цвітну капусту розділити на суцвіття. Почистити моркву і натерти на тертці. Болгарський перець очистити від насіння і порізати крупною соломкою. Часник почистити і розчавити в часничниці.
  2. Зробіть маринад для овочів по-корейськи. Для цього в дві склянки окропу влити рослинне масло, додати часник, цукор, сіль, оцет і приправу. Всі інгредієнти перемішати.
  3. Залити підготовлені овочі маринадом. Все перемішати, наповнити банки і закрити капроновою кришкою.
  4. Поставити банки на 12 годину в холодильник. Також можна подавати закуску по-корейськи як салат.

Цвітна капуста в клярі

Цвітна капуста в клярі

Інгредієнти:

  • капуста цвітна — 400 г
  • молоко (за бажанням) — 100 мл
  • вода — 4 л
  • лист лавровий — 2 шт.
  • сіль — 2 ст. л.

Кляр:

  • яйце куряче — 2 шт.
  • олія соняшникова — 5 мл
  • вода газована  — 50 мл
  • борошно пшеничне  — 100 г

Приготування:

  1. Цвітну капусту відварити в киплячій підсоленій воді 5 хвилин. Можна в воду додати молоко і лавровий лист. Завдяки молоку капуста залишиться білосніжною, а лавровий лист прибере неприємний запах.
  2. Жовтки відокремлюють від білків. Білки поки ставимо в холодильник. До жовтків додаємо рослинне масло, сіль, спеції за смаком і газовану воду — вона надає кляру легкості. Збиваємо і додаємо поступово борошно.
  3. Капусту поділяємо на суцвіття. Присипаємо капусту борошном, щоб не стікав кляр. Виймаємо білки з холодильника і, додавши дрібку солі і пару крапель лимонного соку, збиваємо міксером до крутих піків. У цей момент потрібно поставити на плиту розігріватися сотейник з маслом. Обережно вмішуємо білки в кляр. Білки дають йому додаткову пишність. Опускаємо в кляр капусту. Смажимо по 12 хвилини з двох сторін.

Запіканка з цвітної капусти з помідорами

Запіканка з кольорової капусти з помідорами

Інгредієнти:

  • цвітна капуста — 1 кг
  • помідори — 400 г
  • молоко — 250 мл
  • твердий сир — 200 г
  • яйця — 4 шт.
  • масло вершкове — 30 г

Приготування:

  1. Цвітну капусту відварити в киплячій підсоленій воді 10 хвилин.
  2. Розігріти духовку до 200 градусів. У змащену форму викласти ярус половини від усієї кольорової капусти. Потім ярус дрібно порізаних помідорів. Зверху покрити рештою капусти. Все залити яйцями, збитими з молоком. Зверху покласти шматочки вершкового масла і посипати тертим сиром.
  3. Випікати до золотистого кольору 3035 хв при температурі 190 градусів.

Крем-суп з броколі та цвітної капусти

Крем-суп з брокколі і цвітної капусти

Інгредієнти:

  • броколі — 500 г
  • цвітна капуста — 500 г
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.
  • молоко — 100 мл
  • оливкова олія — 1—2 ст. л.

Приготування:

  1. Відварюємо брокколі і цвітну капусту в киплячій підсоленій воді 10 хвилин до готовності.
  2. Готові овочі дістаємо з бульйону, додаємо цибулю нарізану півкільцями і подрібнюємо в блендері. Додаємо отриману суміш назад в бульйон. Додаємо молоко. Солимо і перчимо за смаком.
  3. Доводимо до кипіння на повільному вогні, варимо ще 23 хвилини і додаємо 12 ст. ложки оливкової олії. Для різноманітності смаку можна додати сухарики зі спеціями і часником.

Відкритий овочевий пиріг

Відкритий овочевий пиріг

Інгредієнти:

  • дрібно нарізані свіжі овочі — 400 г
  • молоко — 150 мл
  • яйце — 1 шт.
  • яєчний жовток — 1 шт.
  • пісочне тісто — 1 уп.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів. Викладіть у форму діаметром 20 см пісочне тісто і зробіть бортики. Викладіть овочі в форму з тіста. Збийте яйце і жовток з молоком.
  2. Поставте форму на деко і залийте в неї суміш. Випікайте при 190 градусах 45 хвилин до готовності.

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