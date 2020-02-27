Спеціально покарали Україну: Андрій Данилко висловився про участь MELOVIN’а в Євробаченні

Відомий артист, член журі Національного відбору на Євробачення та член журі шоу «Х-фактор» Андрій Данилко передбачає, що MELOVIN’а могли засудити на Євробаченні-2018 через скандал з Росією. Подробиці – далі в матеріалі.

На думку Андрія Данилка, члени журі поставили занадто низькі бали MELOVIN’у, щоб «покарати» Україну. Тоді молодий артист отримав 119 балів від глядачів та 11 – від журі.

«По глядацькому голосуванню він сьомий, тобто – в десятці. Яке там журі вирішує – ми це бачимо або не бачимо? Тим більше, ще був такий варіант, що спеціально покарали Україну – не дали жодного балу, тому що був скандал тоді з Росією, пам’ятаєте? Коли вони не приїхали і не було трансляції. Це дуже великі гроші. Типу, так покарали».

Про це в інтерв’ю Андрій Данилко розповів «Славі +».

Нагадаємо, що в 2017 році Росія не змогла взяти участь в Євробаченні в Києві, оскільки її представниці Юлії Самойловій заборонили в’їзд в Україну через концерти в Криму.

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