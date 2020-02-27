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Соус для бургерів: топ-5 рецептів у домашніх умовах

27.02.2020

Бургер, звичайно ж, може бути ще смачнішим, якщо його поєднувати з правильним соусом. Учасники «МастерШеф» розповіли нам, як зробити свій улюблений сендвіч ще кращим. Топ-5 рецептів соусу для бургерів читайте в матеріалі.

Соус «Ранч»

Соус слід готувати до бургерів з пісним м’ясом, філе індички, з біфштексом із м’яса ягняти.

соус для бургерів

Інгредієнти:

  • жирні вершки – ½ склянки
  • майонез – ½ склянки
  • сметана – ½ склянки
  • кріп, зелена цибуля, петрушка – до смаку
  • цедра лимона – 1 ст. л.
  • лимонний сік – 1 ст. л.
  • гірчиця – 2 ч. л.
  • сіль і перець – до смаку

Приготування:

  1. Змішайте жирні вершки, сметану та майонез в рівних пропорціях.
  2. Додайте дрібно нарізану зелень (кріп, зелену цибулю, петрушку), ложку лимонного соку, гірчицю, сіль і перець до смаку.
  3. Готовий соус потрібно трохи охолодити.

Соус «Біг-Мак»

Цей соус найкраще поєднувати з американським бургером, чизбургером.

соус для бургерів рецепт

Інгредієнти:

  • майонез – 2 ст. л.
  • маринований огірок (невеликий) – 2 шт.
  • білий винний оцет – 1 ч. л.
  • діжонська гірчиця – 2 ч. л.
  • цибульний і часниковий порошок – 1 ч. л.

Приготування:

  1. Змішайте майонез, подрібнені мариновані огірки (або корнішони).
  2. Влийте білий винний оцет, додайте гірчицю, цибулю і часник в порошку.
  3. Якщо не вдасться знайти порошкоподібну цибулю, можна замінити її свіжою. Його потрібно дуже дрібно нарізати. Потім додайте гранульований часник.

Соус «Зелений»

Соус ідеально підійде для бургерів з нежирним м’ясом і риби – з біфштексом з індички, курки.

соус для бургерів

Інгредієнти:

  • петрушка – пучок
  • зелена цибуля – пучок
  • кріп – пучок
  • анчоус – 2 шт.
  • часник – 3 зубчики
  • каперси – 1 ст. л.
  • лимонний сік – 1/2 ч. л.
  • оливкова олія – 1 ст. л.
  • яйце – 2 шт.
  • сіль, перець – за смаком

Приготування:

  1. Змішайте в блендері петрушку, зелену цибулю і кріп.
  2. Додайте анчоуси, очищені зубчики часнику, каперси, лимонний сік, сіль і перець.
  3. Наприкінці влийте оливкову олію. Саме це додасть соусу однорідну консистенцію і гарний глянцевий блиск.
  4. Коли соус буде готовий, додайте до нього дрібно нарізані яйця.

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Соус «Гуакамоле»

Це ідеальний соус для будь-якого бургера – з лососем, для фахіти, класичного курячого, вегетаріанського.

соус для бургерів

Інгредієнти:

  • цибуля (маленька цибулина) – 1 шт.
  • перець халапеньо
  • кінза –  кілька гілочок
  • авокадо – 1 шт.
  • сіль
  • сік лайма або лимона

Приготування:

  1. Розітріть в ступці дрібно нарізану цибулю, рубаний перець халапеньо, трохи кінзи і солі.
  2. Подрібніть інгредієнти в м’ясорубці або блендері.
  3. Окремо розітріть свіже авокадо і додайте його до решти інгредієнтів.
  4. Соус для бургера потрібно перетерти через сито до однорідної консистенції.
  5. За бажання можна додати сік лайма чи лимона.

Соус з гірчиці

Соус з гірчиці прекрасно підійде до бургера «Бенедикт», чизбургера.

соус для бургерів рецепт

Інгредієнти:

  • цибуля – маленька
  • часник – 2 зуб.
  • негостра гірчиця – чашка
  • суха гірчиця – 1 ч. л.
  • кетчуп – 1/4 чашки
  • цукор – 2 ст. л.
  • вустерширський соус – 1 ч. л.
  • червоний перець і чорний – дрібка

Приготування:

  1. Потрібно обсмажити на оливковій олії попередньо нарізану цибулю і часник до м’якості.
  2. Додайте гірчицю, туди ж висипте ложку сухої гірчиці і кетчуп.
  3. Додайте цукор, а також чорний і червоний перець.
  4. Потім потрібно додати чайну ложку вустерширського соусу.
  5. Змішайте інгредієнти в сотейнику. Поставте суміш на слабкий вогонь на 30 хвилин.

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