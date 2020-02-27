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«Сліпа»: чим зацікавлять 7 і 8 випуски від 27.02.2020

27.02.2020

Сьогодні, 27.02.2020, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 7 і 8 випуски проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Це історія про ясновидицю бабусю Любу, яка допомагає людям, що опинилися в складній життєвій ситуації. Детальніше читайте в матеріалі.

сліпа

У 7 випуску проєкту «Сліпа» по допомогу до бабусі Люби звернулася молода дівчина Яна, яка причарувала свого хлопця Едуарда. Однак нещодавно у нього почалися серйозні проблеми із серцем. Дівчина звернулася по допомогу до Сліпої, але бабуся Люба насварила Яну і рекомендувала негайно зняти приворот, інакше її коханий може померти.

У 8 випуску проєкту «Сліпа» до бабусі Люби звернулася молода дівчина Олена. Останнім часом вона почала чути виття і бачити свого покійного собаку. Дівчина дуже злякалася: може, це поганий знак? Адже душі собак так просто не приходять до своїх господарів…

Дізнайтеся всі подробиці у 7 і 8 випусках від 27.02.2020.

Video: «Сліпа»: чим зацікавлять 7 і 8 випуски від 27.02.2020

27 лютого дивіться онлайн прем'єру Сліпа 7 і 8 випуски. Чим здивують 7 і 8 випуски Сліпа від 27.02.2020 - дивіться в анонсі

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