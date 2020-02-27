27 лютого в ефірі телеканалу СТБ вийшов 8 випуск проєкту «Сліпа», заснований на реальних історіях людей. Чи зможе бабуся Люба допомогти Олені Тарабай? Нещодавно до дівчини почав приходити дух її померлої собаки. Детальніше читайте в матеріалі.

Олена Тарабай дуже злякалася, коли на кухні побачила дух своєї померлої собаки. Всю ніч дівчина чула, як виє її покійна Веста. Вона розуміла, що це поганий знак, тому вирішила приїхати до бабусі, щоб та пояснила, що означає поява Вести.

Сліпа попередила, що її хлопцю Андрію загрожує смертельна небезпека і що в цьому винна сама Олена, тому що саме вона викликала біду. Чи встигне дівчина врятувати свого коханого? І що насправді означає поява її померлого собаки? Детальніше дивіться у випуску.

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Video: «Сліпа» 6 випуск: Чому до нас приходять духи померлих тварин Сліпа: в 8 випуску ви дізналися, чому до нас приходять духи померлих тварин. Як допомогла дівчині Сліпа в 8 випуску від 27.02.2020

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