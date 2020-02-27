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«Сліпа» 7 випуск: Чим небезпечний любовний приворот

27.02.2020

27 лютого в ефірі телеканалу СТБ вийшов 7 випуск проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Чи змогла бабуся Люба допомогти Яні? Дівчина приворожила свою коханого, однак у нього почалися серйозні проблеми із серцем. Детальніше читайте в матеріалі.

сліпа

Яна з Едуардом вже півроку були разом. Але нещодавно у чоловіка почалися проблеми з серцем. Ретельне медичне обстеження не виявило жодних захворювань. Яна дуже хвилювалася за свого коханого, тому вона вирішила звернутися до бабусі по допомогу. 

Більше на тему: «Сліпа»: Бабуся навчила мене ніколи нікому не бажати зла

Однак Сліпа, вислухавши дівчину, вилаяла її. Виявилося, що Яна приворожила Едуарда. Саме через це у чоловіка почалися проблеми з серцем. Бабуся Люба рекомендувала негайно зняти приворот, інакше хлопець може померти. Однак Яна не повірила словам Сліпої…

Незабаром Едуард потрапив до лікарні. Яна дуже злякалася і вирішила виконати пораду бабусі Люби дівчина зняла любовний приворот. Але незабаром зробила його знову, адже не могла пережити розлуку з коханим. Чим закінчиться історія Яни та Едуарда? Чи залишаться вони разом або все ж молодий чоловік помре? Детальніше дивіться у випуску.

Video: «Сліпа» 7 випуск: Чим небезпечний любовний приворот

Сліпа: в 7 випуску ви дізналися, чому не можна робити любовний приворот. Як допомогла дівчині Сліпа в 7 випуску від 27.02.2020

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