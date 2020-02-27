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«Проти течії»: що чекає глядачів у 7 і 8 серіях?
Сьогодні, 27 лютого, о 20:00 в ефір СТБ вийдуть 7 і 8 серії нової гостросюжетної мелодрами «Проти течії». У минулих серіях Мілі вдалося витягнути улюбленого з лікарні, але чи врятує це закоханих від виру інтриг? У двох нових епізодах герої продовжать шукати справжнього вбивцю Анжеліки. Що чекає на глядачів в 7 і 8 серіях серіалу «Проти течії», читайте в нашому матеріалі.
У 7 і 8 серії серіалу «Проти течії» ми побачимо:
- Чи зможе Міла заховати коханого до з’ясування правди?
- Яку несподівану знахідку зробить Міша на старій яхті Руслана?
- Чому Руслан добровільно хоче здатися поліції?
- Чи зможе Міла розкусити справжні наміри Юрія?
- Який секрет Ольга випадково розкриє Міші та як він вплине на розвиток подій?
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Не пропустіть сьогодні 7 і 8 серії «Проти течії» о 20:00 і 21:00 на телеканалі СТБ!