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Причини та профілактика емоційного вигорання на роботі

27.02.2020

Улюблена робота вже не приносить задоволення? Відчуваєте постійну втому? У неробочий час не можете розслабитися та відпочити? Здається, у вас симптоми вигорання на роботі. Час бити на сполох!

анна кушнерук

Як не дивно, у кожної епохи є свій «недуг». В один час це була істерія, в інший – невроз нав’язливих станів. А сьогодні – це синдром емоційного вигорання. Саме поняття було введено в нашу культуру відносно давно (1974 р). Але тоді йшлося про професійне вигорання людей в допоміжних професіях (лікарі, педагоги), а також про тих, хто змушений виконувати монотонну роботу (оператор зв’язку, наприклад). Теперішній стан речей набагато страшніший. Йтиметься про виснаження на тлі достатку, про відсутність бажання, радості на тлі зовнішнього добробуту й постійних спокус.

Симптоми емоційного вигорання

Психолог і психоаналітик Анна Кушнерук зазначає, що лікарі душі щодня стикаються з подібними запитами: «Допоможіть, зі мною щось не те. Я раніше міг/могла місяцями й роками працювати без відпустки, не спати й мені було добре. А тут ніби й сплю, і навіть на масаж ходжу, але мені нічого не хочеться і весь час всередині порожньо».

Коли ж фахівець починає розпитувати про колишнє «ідеальне самопочуття», стає страшно, адже людина описує себе, як мінімум, в стані гіпоманії. А це постійна легка збудженість, відсутність потреби в якісному сні, їжі, відпочинку, насолоді.

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Також симптомами вигорання є:

  • постійно «бадьорий і хороший» настрій;
  • прискорений темп мовлення;
  • хаотичне мислення;
  • неможливість сконцентруватися.

І до цього страшного стану людину штовхає сучасне ділове життя. «Нас оцінюють за нашою ефективністю, немов механізми. Варто проявити слабкість, втому – й нас одразу знецінюють», – говорить Анна. «Суспільство потребує енергійних людей, але вони однією ногою в маніакально-депресивному психозі! Іншими словами, це чергування періодів колосальної енергійності та активності з періодами тотальної бездіяльності та відсутності бажання. Вигорання – це відсутність енергії, якою ви раніше зловживали, й витратили запас на роки вперед. Звичайно, це не означає, що тепер потрібно роками сидіти й акумулювати енергію бездіяльністю. Але це означає, що настав час переглянути те, ЯК ви живете, і не ставити перед собою чергову «термінову» мету».

Існують й інші ознаки емоційного вигорання:

  • автоматизми в повсякденному житті: сів, узяв телефон, без зацікавлення погортав новинну стрічку або програми;
  • переїдання, постійне бажання солодощів (швидких вуглеводів);
  • складності в прийнятті елементарних рішень (наприклад, зробити замовлення в кав`ярні).

Якщо ви впізнали в собі хоча б половину з перелічених вище симптомів, зупиніться! Час визнати, що це вигорання. «Колись ви палали, але тепер тлієте. Якщо є можливість, краще звернутися по допомогу до професійного психотерапевта. Він допоможе з’ясувати, що є причиною постійного прагнення бути попереду всієї планети, а також усвідомити, в чому сенс відсутності цієї енергії», – підсумовує Анна.

Поради від психотерапевта, як нормалізувати свій стан:

  1. Включіть паузи у свій спосіб життя як норму психічної гігієни.
  2. Почніть повноцінно харчуватися: не хапати печиво та каву на ходу, а повноцінно 3 рази на день їсти й мати дві невеликі паузи для смачного, корисного перекусу.
  3. Розберіть завали паперів і непотрібних «цінних» речей, що поглинають енергію.
  4. Почніть приходити, а не прилітати додому! Хоча б 10 хвилин пішки. Хоч трішки часу наодинці з собою. Впевнена, що вам подобалось гуляти раніше! А знаєте, більшість людей не люблять осінь, зиму й уникають прогулянок тільки тому, що не вдягаються відповідно до погоди. Якщо вам тепло й не мокро, ви дозволите собі поглянути на небо й видихнути замість того, щоб закутуватися в одяг, який не зігріває.
  5. Відмовтеся від спортивних марафонів на виживання на користь зарядки й розминки на час, щоб навчитися наповнюватися, а не тільки розряджати енергію.
  6. Кожен ранок починається з вечора та ночі. Подаруйте собі розкіш спати в провітреній кімнаті, без увімкненого телевізора.
  7. Визнайте, що слово «ні» – це не страшно.
  8. Навчіться просити про допомогу в тих, хто допоможе, а не в тих, хто втомить очікуванням і зрештою не виконає обіцяне.

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На запитання «А ви стикалися у своїй професійній діяльності з емоційним вигоранням?» Анна відповіла: «Кожен відповідальний психолог, як з поваги до себе, так і до клієнтів, якісно й чуйно стежить за своїм станом і дотримується «техніки безпеки». Іншими словами, це психічна гігієна. У ній головне – розмежовувати, де я, де ти. Потрібно виділяти людині певний час і бути з нею саме  в цей проміжок. Постаратися говорити й висловлювати свої почуття, наприклад, на супервізії (це форма роботи й професійної підтримки психологів)».

Порятунок від вигорання за рецептом Анни Кушнерук:

  1. Я мовчу, коли не хочу говорити. Але завжди попереджаю про це, щоб не образити людину.
  2. Не спілкуюся з тими, хто мені не в радість, з токсичними людьми, так би мовити.
  3. Гуляю з собакою та виходжую сум (ходжу, доки не втомлюсь).
  4. Я кокетую та отримую симпатію, яка мене як жінку окрилює.
  5. Ношу зручне взуття та м’які сукні.
  6. Співаю в машині голосно та сміюся, коли смішно.
  7. І головне: я давно дозволила собі бути різною. А це означає бути не тільки «позитивною».

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