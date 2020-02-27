Наталка Ворожбит про «Спіймати Кайдаша»: Режисер мені запропонував зіграти по приколу

Вже 2 березня, на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра серіалу «Спіймати Кайдаша». Крім зіркових акторів у одній з ролей знялася шоуранер та сценарист серіалу Наталка Ворожбит. Про те, хто її героїня та хто ще зіграв у «Спіймати Кайдаша» – читайте в матеріалі.

У новому прочитанні повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я», крізь іронію та життєві ситуації, кожен глядач зможе впізнати себе. За 12 серій ми дізнаємось історію дев’яти років життя головних героїв. Одні з головних ролей виконали зірка «Кіборгів» Віктор Жданов та зірка «Кріпосної» Тарас Цимбалюк.

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Проте не лише зіркові актори отримали свої ролі. В серіалі «Спіймати Кайдаша» ми зможемо побачити ледь не всю знімальну групу. А маму одної з головних героїв зіграла шоуранер проєкту Наталка Ворожбит. Драматург зізналась, що це був не перший її акторський досвід.

«Мені подобається зніматися. Режисер мені запропонував зіграти по приколу. Сказав, якщо я мама серіалу, то повинна зіграти саме маму – так я стала мамою однією з головних героїнь Мелашки. А тата зіграв наш оператор.

Думаю вийшло дуже смішно. Мені здається, що вся знімальна група знялася в епізодах. Наприклад, режисер Саша Тименко зіграв ветеринара», – розповідає Наталка.

Не пропустіть прем’єру сучасної версії класичного твору Івана Нечуя-Левицького вже 2 березня о 20:00 на телеканалі СТБ. Таких Кайдашів ви ще не бачили!

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