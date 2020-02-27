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«Кріпосна» vs «Спіймати Кайдаша»: Який образ Тараса Цимбалюка вам подобається більше? (Голосування)
Тарас Цимбалюк – прогресивний актор театру та кіно. У костюмованій драмі «Кріпосна» він зіграв мужнього коваля Назара. А ось у новому проєкті «Спіймати Кайдаша», який вийде вже 3 березня, актор перевтілитися у Карпа Кайдаша. Який образ Тараса Цимбалюка вам подобатися більше? Голосуйте!
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Нагадуємо, що вже 3 березня 2020 року телеканал СТБ представить неймовірно життєвий серіал «Спіймати Кайдаша». Не пропустіть!
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