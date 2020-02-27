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Коли починається Великий піст у 2020 році

27.02.2020

Великий піст ‒ найсуворіший з усіх постів християнського світу. Він починається за сім тижнів до світлого свята Великодня. Коли ж Великий піст у 2020 році? Він розпочнеться 2 березня і триватиме до 18 квітня. Детальніше про Великий піст читайте в нашому матеріалі.

пост 2020

У 2020 році Великдень святкуватимуть 19 квітня, а Великий піст розпочинається 2 березня і триватиме до 18 квітня. В цей час віряни повинні очиститися не лише фізично, а й духовно. Під час посту не можна їсти деякі продукти. Потрібно не лихословити, читати молитви і пробачити всіх своїх ворогів.

Більше на тему: Церковні свята в лютому 2020 року: календар православних свят за днями

Правила під час Великого посту 2020

  • Перший і останній тиждень посту ‒ найсуворіші.
  • Під час посту заборонено вживати їжу тваринного походження.
  • У будні можна їсти один раз ‒ увечері, а у вихідні дозволено обід і вечерю.
  • Понеділок, середа, п’ятниця ‒ холодна їжа без олії, вівторок і четвер ‒ гаряча їжа без олії. А на вихідних можна вживати гарячу їжу з олією і навіть можна випити келих червоного вина (крім суботи останнього тижня посту).

пост 2020

Однак варто пам’ятати, що такого суворого посту повинні дотримуватися тільки священнослужителі, монахи й послушники. Звичайні ж люди можуть дозволити собі більш легкий варіант. Також врахуйте, що посту не можна дотримуватися вагітним, дітям, людям похилого віку й тим, у кого є проблеми зі здоров’ям.

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