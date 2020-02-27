Григорій Решетник відпочиває з сім’єю на Мальдівах

Ведучий романтичного реаліті «Холостяк» Григорій Решетник відпочиває на Мальдівах зі своєю сім’єю. Ведучий поділився знімками з райської відпустки в одній із соціальних мереж. Детальніше читайте в матеріалі.

Відомий український ведучий Григорій Решетник вирушив у відпустку. Разом зі своєю сім’єю він відпочиває на Мальдівах. Судячи з фото в Instagram ведучий у захваті від райських островів.

Пропонуємо вам переглянути фото з відпочинку і насолодитися красою природи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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