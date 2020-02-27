У 2020 році французький манікюр знову повертається в тренди. Цей універсальний манікюр доповнює як діловий образ, так і молодіжний лук. Саме тому його так полюбляють жінки. Цьогоріч френч буде гармонійно поєднуватись із різноманітними стилями та техніками. Детальніше про французький манікюр на весну 2020 читайте в матеріалі.

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Місячний френч

Завдяки своєму універсальному дизайну, перевернутий френч не покидає топові позиції, а в доповненні з класичним французьким манікюром, стане трендом весни 2020. Такий дизайн дуже подобається жінкам, адже виглядає дуже стильно та акуратно. Місячний френч ідеально підходить для урочистих зустрічей, офісної роботи та на кожен день. Природно буде виглядати, якщо за основу використовувати бежевий чи ніжно-рожевий колір, також добре поєднується білий колір з чорним. А якщо ви хочете виглядати незвичайно, замініть кольори на більш яскраві. Так ваш манікюр буде виглядати нестандартно та вишукано, проте не перестарайтесь. В усьому потрібно знати міру.

Матовий френч

У 2020 році матові покриття не втратили своєї популярності. Спокійний, але водночас досконалий матовий манікюр представлений цієї весни різноманітною кольоровою гамою. Від ніжного бежевого та рожевого до бордового, смарагдового та синього. Такий весняний манікюр доречно буде доповнити квітковими мотивами, фольгою, глітером чи намистинками. Також можна поєднати з попередньою технікою та зробити матовий місячний френч.

Френч омбре

Особливістю цього манікюру є те, що потрібно визначитися із основним кольором, а вже від нього плавно переходити до інших відтінків однієї гами. Навесні 2020 року в тренді буде використання світлих пастельних кольорів. До них може належати: ліловий, голубий, лимонний, ніжно-рожевий тощо. Техніку омбре можна використовувати як для всіх нігтів, так і для кількох, зробивши вдалий акцент.

Блискучий френч

Якщо ви втомилися від одноманітності, варто спробувати нюдовий френч у поєднанні з яскравими кольорами. Навесні 2020 року в тренді буде нюдова основа, а «посмішка» нігтя — лимонного, цитрусового чи гранатового кольору. Або ж прикрасьте кінчики золотими чи срібними блискітками. Доволі просто, проте вигляд має оригінальний.

Графічний френч

Графіка ─ досить модний дизайн французького манікюру весни 2020. Ніготь варто покрити пудровим відтінком, а вільний край оформити у вигляді графічного малюнка. Якщо бажаєте виглядати елегантно, малюнок краще зробити чорним чи поєднати чорний зі сріблястим. Модно буде виглядати поєднання матового та графічного френча.

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