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Євробачення-2020: Великобританія визначилася з представником

27.02.2020

Сьогодні, 27 лютого, Великобританія представила свого конкурсанта на Євробачення-2020. Ним став артист, який раніше був номінантом Греммі – Джеймс Ньюман! Оскільки держава входить до п’ятірки країн-засновників, конкурсант представить трек «My Last Breath» в фіналі Євробачення-2020.

Для Євробачення-2020 британська громадська телекомпанія BBC вибрала автора пісень Джеймса Ньюмана. У фіналі 16 травня він виконає композицію «My Last Breath», яка перекладається як «Моє останнє дихання». Він сам написав цей трек разом із зірковою командою: Адамом Аргайлом, Едом Дрюеттом і Єном Джеймсом. Єн також працював над перемогою Азербайджану на конкурсі Євробачення-2011 під назвою «Running Scared» від Ell & Nikki.

Після написання хітів для інших артистів Джеймс готовий взяти Європу штурмом як сольний артист. Джеймс любить простоту пісні «My Last Breath» і відчуває, що вона відразу заводить слухача.

Відомо, що Джеймс був вокалістом багатьох успішних пісень – його найбільший хіт припав на 2018 рік, коли він співпрацював з відомим голландським ді-джеєм Армін Ван Бюрен. Їх пісня «Therapy» стала хітом в Європі і зайняла 4 місце в топ-40 Нідерландів.

Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 22.02.2020 (фінал)

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