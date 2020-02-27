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Євробачення-2020: учасник від Великобританії Джеймс Ньюман представив пісню «My Last Breath»

27.02.2020

Британія визначилася з представником, який виступить в травні в Роттердамі. Джеймс Ньюман – артист, який раніше був номінантом Греммі, не змусив усіх чекати пісню, з якою буде боротися за перемогу на Євробаченні-2020. 27 лютого співак представив пісню під назвою «My Last Breath». Детальнішу інформацію можна отримати в матеріалі.

Оскільки держава входить до п’ятірки країн-засновників, конкурсант представить трек «My Last Breath» в фіналі Євробачення-2020. Пісня «My Last Breath» перекладається як «Моє останнє дихання». Він сам написав цей трек разом із зірковою командою – Адамом Аргайлом, Едом Дрюеттом і Єном Джеймсом. Єн також працював над перемогою Азербайджану на конкурсі Євробачення-2011 під назвою «Running Scared» від Ell & Nikki.

За словами артиста, після написання хітів для інших артистів Джеймс готовий взяти Європу штурмом як сольний артист. Джеймс любить простоту пісні «My Last Breath» і відчуває, що вона відразу заводить слухачів.

Більше на тему: Євробачення-2020: Литва представила свого конкурсанта

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