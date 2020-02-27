Тест ДНК за останні роки стає все популярнішим. Багато хто вдається до нього, щоб дізнатися біологічний зв’язок або своє етнічне походження. Однак що ж означає сам термін ДНК? Як проводять генетичний тест і наскільки достовірні його результати — читайте в матеріалі.

Аналіз ДНК є одним із найбільш прогресивних наукових відкриттів за останні століття. За допомогою цього генетичного тесту можна відповісти на багато запитань, які ховаються в молекулах ДНК. Перш ніж розібратися, як же тест працює і як його проводять, пропонуємо дізнатися, що таке ДНК.

Що таке ДНК?

ДНК — це абревіатура, за якою ховається складна біологічна назва «дезоксирибонуклеїнова кислота». Якщо зобразити це хімічно, то ДНК складається з подвійної спіралі, яка включає повторювані блоки нуклеїдів і в якій зашифрована генетична «інструкція». Вона і визначає, як буде розвиватися все живе. У кожній клітині закладено набір інформації, який передається з покоління в покоління. А головне, що ДНК 99,9% всіх людей однакова. Це означає, що ми відрізняємося лише на 0,1 відсотка!

Якщо сказати зовсім простими словами, то ДНК — це дрібні цеглинки, з яких складається тіло людини. А в кожній з них закладений унікальних код, який може показати ваш індивідуальний і неповторний генетичний матеріал. Перевірити і протестувати це можна за допомогою тесту ДНК. І ось зараз ми розповімо, що це таке.

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Що таке тест ДНК?

Коли ми чуємо про тест ДНК, то вже анітрохи не дивуємося. Адже в сучасний час прогрес науки досяг успіхів, коли за допомогою проби слини або волосся навчилися визначати біологічний зв’язок і батьківство, ризик спадкових захворювань у майбутньої дитини і багато іншого.

Тест ДНК — унікальна сучасна методика, яка за допомогою складних технічних засобів досліджує молекули ДНК. Розшифровка цих молекул дозволяє дізнатися багато про ваш біологічний код, код ваших предків, а також навіть про тих, хто ще не народився, а знаходиться в утробі матері.

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Таким чином ви можете визначити всі генетичні ризики, які закладені вже в ДНК. Інтерпретує результати лікар-генетик. Варто зазначити, що тест ДНК використовується не тільки в особистих цілях, а й в медицині, криміналістиці й навіть юриспруденції. Адже тест ДНК служить найвагомішим і передовим доказом серед іншої доказової бази.

Як проводиться генетичний тест?

ДНК міститься в більшості живих клітин. Тому найчастіше беруть матеріал для тесту з внутрішньої поверхні щоки, слини, крові. Також генетичний код є в нігтях і волоссі. Саме тому ви бачите, як часто беруть проби з цих частин тіла.

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