Четвертий день Масляної у 2020 році випадає на 27 лютого. Його називають «розгуляєм» або «широким четвергом». Дізнайтеся, що прийнято робити цього дня, в нашому матеріалі.

У цей святковий четвер прийнято влаштовувати веселі гуляння та ігри. У четвертий день Масляної люди припиняють всі роботи і приділяють час розвагам, іграм і забавам.

В «широкий четвер» слід помиритися з близькими всім тим, хто зараз у сварці. Вважається, що Великий піст треба зустрічати з чистим серцем.

Традиційні гуляння починаються з масових ігор на вулиці, в яких беруть участь всі охочі. Одне з популярних занять в цей день – кулачні бої. Перемогти супротивника – хороший знак, тому раніше учасники цієї забави навіть зверталися по допомогу до чаклунів!

Якщо Масляна виявилася сніжною, зайняти себе можна відповідними командними іграми, наприклад, зіграти у взяття сніжної фортеці.

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Ще одна традиція – вбиратися в яскраві страшні костюми, лякаючи перехожих. Учасники затії ходили по домівках і співали колядки, після чого господарі давали їм частування і, звісно, млинці. Цього дня вже можна робити опудало, яке спалиться по закінченню Масляної.

Катання на гірках і гойдалках, кінні прогулянки, карнавали, стрибки через багаття, пісні і танці – все це невід’ємна частина «широкого четверга» на Масляну.

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Вважається, що у святковий четвер жінкам не можна шити, прясти і в’язати.

Також увагу слід приділити худобі – корові, яка годує всю сім’ю. Пригощати насамперед потрібно саме її, а потім вже готувати млинці для всієї рідні.

В «широкий четвер» розгортаються великі ярмарки, де можна придбати все, що душа забажає! Після активних ігор дуже хочеться відновити сили, тому ярмарки розгулу пропонують великий вибір ласощів.

До цього дня традиції не втрачають своєї важливості, а люди із задоволенням відзначають веселі свята, відволікаючись від повсякденної рутини. Станьте і ви частиною веселого святкування!

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