Уперше після нацвідбору: Cloudless збирають друзів на великий сольний концерт

Учасники Нацвідбору на Євробачення-2020 гурт Cloudless зараз звучить на топових радіостанціях України. Вже 13 квітня оновлені Cloudless зіграють перший столичний сольник у камерній атмосфері Caribbean Club.

Гурт, чиї пісні лунали в численних українських ТВ-шоу та серіалах, у 2019-му взяв творчу паузу. Однак гучного повернення Cloudless 2.0 не довелося чекати довго. Менш ніж за півроку гурт представив публіці нових учасників та увірвався до національного відбору на Євробачення з потужним хітом Drown Me Down. Далі були шалена підтримка публіки, тисячі схвальних відгуків та ротація треку на радіостанції Хіт FM.

Сьогодні Cloudless – це засновник гурту Антон Панфілов, вокаліст Юрій Каналош та Михайло Шатохін.

Нон-конформісти душею, музиканти вирішили зіграти концерт у понеділок – день, коли весь світ відзначає День рок-н-ролу. Так, саме 13 квітня Cloudless збирає прихильників та зіркових друзів в Caribbean Club, щоб вписати нові рядки в історію гурту.

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