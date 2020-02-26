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Уперше після нацвідбору: Cloudless збирають друзів на великий сольний концерт
Учасники Нацвідбору на Євробачення-2020 гурт Cloudless зараз звучить на топових радіостанціях України. Вже 13 квітня оновлені Cloudless зіграють перший столичний сольник у камерній атмосфері Caribbean Club.
Гурт, чиї пісні лунали в численних українських ТВ-шоу та серіалах, у 2019-му взяв творчу паузу. Однак гучного повернення Cloudless 2.0 не довелося чекати довго. Менш ніж за півроку гурт представив публіці нових учасників та увірвався до національного відбору на Євробачення з потужним хітом Drown Me Down. Далі були шалена підтримка публіки, тисячі схвальних відгуків та ротація треку на радіостанції Хіт FM.
Сьогодні Cloudless – це засновник гурту Антон Панфілов, вокаліст Юрій Каналош та Михайло Шатохін.
Нон-конформісти душею, музиканти вирішили зіграти концерт у понеділок – день, коли весь світ відзначає День рок-н-ролу. Так, саме 13 квітня Cloudless збирає прихильників та зіркових друзів в Caribbean Club, щоб вписати нові рядки в історію гурту.
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Ура! Друзі, ми раді повідомити про перший сольний концерт від CLOUDLESS 2.0, який відбудеться 13 квітня у @caribbean_club Concert-Hall! Нон-конформісти душею, ми вирішили зіграти концерт у понеділок – день, коли весь світ відзначає День рок-н-ролу. Так, саме 13 квітня Cloudless збирає прихильників та зіркових друзів в @caribbean_club, щоб вписати нові рядки в історію гурту. Доступні перші “early birds” по промо-ціні 🔥 Купуйте квитки, кличте друзів та ставте нагадування у календар 🧐 До зустрічі! 🙏 Квитки за посиланням у шапці! #cloudless #cloudless_music #cloudless_family #drownmedown #vidbir #eurovision #євробачення #євробачення2020 #київ #концерт #музика #vidbir2020 #kiev
Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 22.02.2020 (фінал)