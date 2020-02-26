Сьогодні, 26.02.2020, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 5 і 6 випуски проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Це історія про ясновидицю бабусю Любу, яка допомагає людям, що опинилися в складній життєвій ситуації. Детальніше читайте в матеріалі.

У 5 випуску проєкту «Сліпа» по допомогу до бабусі Люби звернулася молода дівчина Тетяна. Вона вже 10 років жила у цивільному шлюбі зі своїм коханим, проте він так і не освідчився їй. Але Сліпа застерегла Таню: у неї з’явився ворог, який за допомогою любовної магії хоче позбавити її щастя.

У 6 випуску проєкту «Сліпа» до бабусі Люби звернувся Андрій Тронза. Чоловік нещодавно втратив кохану дружину. Останнім часом він все частіше став отримувати погрози від конкурентів, та й стосунки з сином-підлітком були не найкращими. У розпачі він звернувся по допомогу до Сліпої. Однак яке ж було його здивування, коли він дізнався, що у всіх бідах був винен його син…

Дізнайтеся всі подробиці у 5 і 6 випусках від 26.02.2020.

Video: «Сліпа»: чим зацікавлять 5 і 6 випуски від 26.02.2020 26 лютого дивіться онлайн прем'єру Сліпа 5 і 6 випуски. Чим здивують 5 і 6 випуски Сліпа від 26.02.2020 - дивіться в анонсі

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