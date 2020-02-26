«Сліпа»: Бабуся навчила мене ніколи нікому не бажати зла

24 лютого в ефірі телеканалу СТБ відбулася прем’єра проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Глядачі з цікавістю спостерігають за тим, як бабуся Люба допомагає всім, хто зіткнувся з життєвими труднощами. Читайте в нашому матеріалі коротке інтерв’ю з онучкою Катею, яка завжди допомагає їй в роботі.

Яка історія тебе вразила найбільше?

Щодня до бабусі приходить дуже багато людей за допомогою. Однак мені найбільше запам’яталася історія про чорного ворона. Одна жінка побачила на своєму підвіконні птаха, який постукав до неї у вікно, і подумала, що це дуже поганий знак. Зі своїми побоюваннями вона прийшла до бабусі. Після спілкування з бабусею, жінка задумалася про стосунки в родині, про довіру, про чесність… Тій сім’ї, щоб вирішити проблему, довелося об’єднатися, бо тільки разом вони могли подолати всі перешкоди.

А ти сама часто звертаєшся до бабусі Люби за порадою?

У бабусі дуже багато людей. І у неї не завжди є час для мене. Та я і сама розумію, що вона втомлюється, і не хочу зайвий раз турбувати її своїми проблемами. Але, знаєте, я багато чому навчилася, допомагаючи бабусі в роботі з людьми. Я так багато бачу і чую, що, часом, сама знаходжу відповіді на всі питання, які мене турбують. До того ж, бабуся навчила мене, що ніколи нікому не можна бажати зла. А це, мабуть, найголовніше.

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