26 лютого в ефірі телеканалу СТБ вийшов 6 випуск проєкту «Сліпа», заснованого на реальних історіях людей. Чи зможе бабуся Люба допомогти Андрію Тронзі? Чоловік втратив кохану дружину, практично збанкрутував і не може знайти спільну мову зі своїм сином. Детальніше читайте в матеріалі.

Андрій Тронза три роки тому втратив дружину в автокатастрофі. Тепер він сам виховував сина-підлітка та керував великою компанією. Але кілька місяців тому йому почали надходити погрози, а фірма стала втрачати клієнтів. Опинившись на межі розорення, Андрій вирішив звернутися до бабусі Люби, щоб з’ясувати, від кого виходить загроза.

Однак Сліпа запевнила чоловіка, що у всьому винен його син… Андрій не міг повірити словам бабусі Люби. Невже це все влаштував Данило? Але навіщо йому руйнувати життя власного батька?

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Video: «Сліпа» 6 випуск: Як уберегти родину від банкрутства Сліпа в 6 випуску ви дізналися, як уберегти сім'ю від банкрутства. Чи змогла допомогти чоловікові Сліпа в 6 випуску від 26.02.2020

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