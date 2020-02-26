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«Сліпа» 5 випуск: Як не стати жертвою любовної магії

26.02.2020

26 лютого в ефірі телеканалу СТБ вийшов 5 випуск проєкту, заснованого на реальних історіях людей, — «Сліпа». Чи змогла бабуся Люба допомогти Тетяні Рябчук? Дівчина потрапила під вплив любовних чарів і зрадила своєму хлопцеві. Детальніше читайте в матеріалі.

сліпа

28-річна перекладачка з англійської, Таня Рябчун, уже 10 років жила у цивільному шлюбі зі своїм колишнім одногрупником Олегом. Вона мріяла вийти за нього заміж і народити дітей, але Олег не поспішав освідчуватись. Таня вирішила дізнатися у бабусі, чи не втрачає вона часу із Олегом? Чи він та людина, що визначена їй долею?

Однак Сліпа впевнена, що Олег — не пара дівчині. Вона дала їй невеликий оберіг, який повинен захистити Таню від нещастя. Однак дівчина не надала значення словами бабусі Люби. Вона забула надіти браслет. Через це помилково зрадила своєму коханому…

Хто насправді бажав Тетяні зла і чи змогла дівчина стати щасливою? Всі подробиці дивіться у випуску.

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Video: «Сліпа» 5 випуск: Як не стати жертвою любовної магії

Сліпа: у 5 випуску ви дізналися, як не стати жертвою любовної магії. Чи змогла допомогти дівчині Сліпа в 5 випуску від 26.02.2020

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