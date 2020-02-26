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«Проти течії»: що чекає глядачів у 5 і 6 серіях?

26.02.2020

У середу, 26 лютого, о 20:00 в ефір СТБ вийдуть 5 і 6 серії нової гостросюжетної мелодрами «Проти течії». Два нових епізоди продовжать розплутувати клубок інтриг і таємниць сім’ї Калініних. Що чекає на глядачів у 5 і 6 серіях серіалу «Проти течії», читайте в нашому матеріалі.

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У 5 і 6 серії серіалу «Проти течії» ми побачимо:

  • Хто Юрій Котов насправді?
  • Які наслідки матиме лікування Руслана?
  • Що зможе дізнатися Міша під час розслідування справи Калініна?
  • Чи справді Руслан вбив Анжеліку?
  • Чи зможе Міла врятувати коханого?

Більше на тему: «Проти течії»: кількість серій і графік виходу

Не пропустіть сьогодні 1 і 2 серії «Проти течії» о 20:00 і 21:00 на телеканалі СТБ!

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