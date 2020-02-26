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Православний Великдень у 2020 році: дата святкування в Україні

26.02.2020

Найголовніше свято християнського світу ‒ Великдень. У 2020 році його святкуватимуть 19 квітня. Детально про цей день, його традиції та звичаї читайте в нашому матеріалі.

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Великдень ‒ найголовніша подія християнського світу та головне церковне свято, яке знаменує світле Воскресіння Ісуса Христа, а також торжество перемоги життя над смертю й очищення від гріхів. Ця подія є основою всього християнського вчення та центром біблійної історії.

Щороку дата святкування змінюється. Це пов’язано з такими нюансами: Великдень завжди святкується в неділю, він повинен бути після іудейської Пасхи, а також Воскресіння Христове завжди святкується після першого повного місяця, що настає після весняного рівнодення. У 2020 році Великдень увесь християнський світ святкуватиме 19 квітня, відразу після Великого посту, який закінчується напередодні ‒ 18 квітня.

пасха 2020

Традиції на Великдень

Традиційно в ніч перед святом віряни йдуть до церкви на службу. У цей час потрібно попросити вибачення за свої гріхи. Там же, в церкві, можна освятити великодні частування ‒ ковбаси, вино, крашанки та традиційну страву з родзинками, цукатами й курагою ‒ паску. На світанку після служби закінчується Великий піст. Християни можуть розговлятися та влаштувати собі невеликий бенкет для шлунка. Цього дня люди вітають одне одного радісним вигуком «Христос Воскрес!» і відповідають «Воістину Воскрес!».

пасха 2020

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Прикмети на Великдень

  • Хто найперший повернеться з великодньої служби, буде найщасливішим.
  • Щоб стати багатшими, потрібно покласти золоті та срібні монети у воду й занурити в неї крашанку.
  • Самотній дівчині, яка хоче вийти заміж, під час служби потрібно промовити: «Воскресіння Христове! Пошли мені жениха холостого!».
  • На Великдень Бог чує всі наші молитви й допомагає здійснювати бажання! Тож попросіть щиро те, про що давно мрієте. Бажання має здійснитися.

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